Grok et deepfakes sexuels : X est visé par une enquête en Europe avec l’Irlande

L’autorité irlandaise de protection des données, la Data Protection Commission, a ouvert une enquête contre X afin de déterminer si le réseau social respecte le RGPD dans le cadre du traitement de données personnelles liées à la génération de deepfakes à caractère sexuel via son outil d’IA, Grok.

Selon le régulateur, Grok permettrait de produire des images sexualisées de personnes réelles à partir de photos ou de vidéos, y compris de mineurs. La DPC, compétente au niveau européen puisque le siège de X est basé à Dublin, indique être en contact avec la plateforme depuis les premières révélations médiatiques sur ces usages. L’ouverture formelle de l’enquête a été notifiée à l’entreprise avant son annonce publique.

Controverses

Face aux controverses apparues en janvier, plusieurs pays ont restreint l’accès à Grok, tandis que le Royaume-Uni et d’autres États ont lancé leurs propres investigations. X affirme avoir limité certaines fonctionnalités dans les juridictions où ces contenus sont illégaux, sans pour autant apaiser les inquiétudes des autorités.

Cette procédure s’ajoute à d’autres enquêtes en cours. En avril 2025, la DPC avait déjà ouvert une investigation sur l’utilisation de données personnelles pour entraîner les modèles d’IA du groupe. Par ailleurs, la Commission européenne examine si X respecte ses obligations en matière de lutte contre les contenus illicites. Bruxelles a notamment exigé la conservation des documents internes liés à Grok jusqu’à fin 2026.