Le futur MacBook pas cher pourrait être proposé en jaune, vert, bleu et rose

Apple a testé une large gamme de couleurs vives et ludiques pour son futur MacBook pas cher, allant bien au-delà des tons sobres proposés actuellement sur sa gamme d’ordinateurs portables, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique que les coloris testés incluent jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé, même s’il précise qu’il est peu probable que toutes ces teintes soient commercialisées.

Une telle palette ferait de ce MacBook d’entrée de gamme le portable le plus coloré d’Apple depuis l’ère des iBook G3 à la fin des années 1990, qui étaient disponibles en Tangerine, Blueberry, Indigo, Graphite et Key Lime.

Une puce d’iPhone au lieu d’une puce M

Comme l’avait déjà indiqué l’analyste Ming-Chi Kuo, ce MacBook abordable devrait être vendu bien en dessous des 1 000 dollars et fonctionner avec une puce d’iPhone, potentiellement l’A18 Pro, plutôt qu’avec un processeur de la série M.

Il serait équipé d’un écran légèrement inférieur à 13 pouces et d’un châssis en aluminium. Selon Gurman, Apple utiliserait un nouveau procédé de fabrication plus rapide afin de réduire les coûts de production.

Apple vise les Chromebook et le marché étudiant

Avec ce modèle, Apple chercherait clairement à concurrencer les Chromebook, en ciblant notamment les étudiants et les entreprises.

Toujours selon Bloomberg, Apple préparerait un lancement dès le mois de mars, ce qui pourrait marquer un retour stratégique sur le segment des ordinateurs portables véritablement accessibles au sein de l’écosystème macOS.