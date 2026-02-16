iOS 27 « Rave » : du code nettoyé et un possible gain d’autonomie

Apple prévoit de faire d’iOS 27 une mise à jour centrée sur le nettoyage en profondeur du système, avec des changements internes susceptibles d’améliorer l’autonomie des iPhone, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

L’initiative serait comparable à ce qu’Apple avait réalisé avec la mise à jour Snow Leopard sur Mac il y a plusieurs années. Il s’agirait notamment de supprimer du code ancien, réécrire certaines fonctionnalités existantes et optimiser subtilement les applications afin d’améliorer leurs performances globales.

Un système plus rapide et plus réactif

D’après Gurman, le résultat attendu serait un système « plus fluide et plus réactif« .

Apple prévoirait également quelques ajustements d’interface, mais rien d’aussi radical que la refonte Liquid Glass introduite avec iOS 26. Une approche plus mesurée qui devrait rassurer les utilisateurs ayant été déstabilisés par les changements visuels récents.

En interne, le projet porterait le nom de code Rave.

Une autonomie potentiellement améliorée

Toujours selon Bloomberg, iOS 27 inclurait des améliorations d’efficacité énergétique. Apple espère que ces optimisations internes se traduiront par des gains concrets en matière d’autonomie pour les utilisateurs.

Il reste toutefois incertain qu’Apple communique explicitement sur ces améliorations. La firme pourrait tout aussi bien les laisser se manifester naturellement, sans en faire un argument marketing majeur.

Un socle logiciel stratégique pour les futurs appareils

Ce travail de fond intervient à un moment clé pour Apple.

La société se prépare en effet à lancer de nouvelles catégories de produits, dont un MacBook Pro à écran tactile et son premier iPhone pliant, tous deux attendus au second semestre 2026.

Disposer d’un système stable, optimisé et allégé est essentiel pour accompagner ces nouveaux formats matériels.

L’intelligence artificielle reste une priorité

En parallèle, Apple poursuit son autre grande priorité pour iOS 27 : le renforcement de ses capacités en intelligence artificielle.

La nouvelle version de Siri, plus conversationnelle et inspirée d’un chatbot, annoncée en juin 2024, a été reportée à plusieurs reprises. Selon Gurman, certaines fonctionnalités initialement prévues pour iOS 26 arriveraient finalement avec iOS 27.

Cette version remaniée de Siri devrait marquer une étape clé dans la stratégie IA d’Apple, en complément du travail de stabilisation et d’optimisation interne mené avec iOS 27.