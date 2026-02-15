Nouveau Siri : certaines fonctionnalités repoussées à iOS 26.5 et iOS 27 ?

Apple aurait rencontré des difficultés lors des tests de la version plus personnalisée et plus intelligente de Siri prévue pour iOS 26.4, rapporte Bloomberg.

En raison de ces problèmes, les nouvelles fonctionnalités de Siri seraient désormais réparties sur plusieurs mises à jour iOS, et ne seraient pas toutes disponibles avec la mise à jour iOS 26.4 attendue au printemps.

Apple pourrait ainsi reporter tout ou partie des nouveautés à iOS 26.5, une mise à jour prévue pour le mois de mai, voire à iOS 27, attendu en septembre.

Un retard qui s’accumule depuis 2024

La version Apple Intelligence de Siri est attendue depuis iOS 18, lorsque Apple avait présenté ces fonctionnalités lors de la WWDC 2024. À l’époque, les rumeurs évoquaient un lancement au printemps 2025.

Lorsque cette échéance est arrivée, Apple a finalement annoncé que le nouveau Siri nécessitait plus de temps de développement, avec un report d’environ un an.

Depuis, la firme visait iOS 26.4, dont les tests doivent débuter plus tard ce mois-ci. Cependant, lors des essais internes, des problèmes imprévus sont apparus. Siri ne traiterait pas toujours correctement les requêtes et mettrait parfois trop de temps à répondre.

iOS 26.5 utilisé pour des tests supplémentaires

Selon Bloomberg, les ingénieurs d’Apple ont reçu pour consigne d’utiliser iOS 26.5 pour poursuivre les tests internes, ce qui suggère un nouveau report des fonctionnalités majeures.

En interne, iOS 26.5 inclurait déjà des mentions détaillant les nouveautés de Siri ainsi qu’un bouton « preview » permettant d’activer la personnalisation. Cette fonction doit permettre à l’assistant d’accéder à certaines données utilisateur comme les messages texte et les emails afin de proposer des réponses plus pertinentes.

Les employés testant iOS 26.5 indiquent que la mise à jour comprend bien l’ensemble des fonctionnalités promises par Apple :

Une personnalisation avancée

Une compréhension du contenu affiché à l’écran

La capacité d’agir plus profondément dans et entre les applications

Cependant, toutes ces fonctions ne fonctionneraient pas encore de manière fiable, avec des problèmes de précision et de stabilité.

Des incohérences avec ChatGPT et Gemini

Autre difficulté relevée : Siri basculerait parfois vers ChatGPT pour obtenir des informations, au lieu d’utiliser la technologie alimentée par Gemini, issue du partenariat entre Apple et Google, même lorsque la nouvelle version de Siri est théoriquement capable de gérer la requête.

Apple prévoyait également d’intégrer des fonctionnalités non encore annoncées, comme la génération d’images ou la recherche web intégrée. Ces options ont été testées dans le cadre d’iOS 26.4.

La génération d’images s’appuie sur Image Playground, tandis que la recherche web permet de résumer des informations issues de sites en ligne. Il est possible qu’Apple maintienne certaines de ces nouveautés dans iOS 26.4, même si les fonctions les plus ambitieuses sont reportées.

Selon Bloomberg, la situation reste « fluid », et les plans pourraient encore évoluer. Les dirigeants d’Apple seraient néanmoins réticents à repousser davantage ces fonctionnalités au-delà du printemps 2026.

iOS 27 vise un véritable chatbot Siri

Au-delà d’iOS 26.5, des changements majeurs sont toujours prévus pour iOS 27.

Apple ambitionne d’ajouter à Siri de véritables capacités de chatbot, afin de mieux rivaliser avec Gemini, Claude et ChatGPT. Cette version devrait bénéficier d’une intégration plus profonde au sein des systèmes d’exploitation d’Apple, marquant une transformation significative de l’assistant vocal.