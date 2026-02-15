Mac Studio : qu’attendre de la prochaine version ?

Apple prépare une version mise à jour du Mac Studio, et la nouvelle machine devrait être lancée au cours du premier semestre 2026.

Voici tout ce que l’on sait pour le moment sur la prochaine génération de Mac Studio.

Un design inchangé

Aucune refonte majeure du design n’est attendue pour le Mac Studio, et aucune rumeur ne va dans ce sens.

Le Mac Studio conservera son format compact proche d’un Apple TV ou d’un Mac mini, avec un design carré aux angles arrondis.

Il s’agit d’un ordinateur de bureau bien plus compact que le Mac Pro, avec environ 9,4 cm de hauteur et 19,7 cm de largeur. Apple aurait mis le Mac Pro en retrait, considérant désormais le Mac Studio comme l’avenir du Mac de bureau.

Des puces M5 Max et M5 Ultra

Le Mac Studio devrait adopter les nouvelles puces M5 Max et M5 Ultra.

La puce M5 Max offrira des performances CPU et GPU nettement supérieures à celles de la puce M5 lancée en octobre dernier. La M5 Ultra, quant à elle, devrait doubler les performances de la M5 Max.

Des références aux puces M5 Max et M5 Ultra ont d’ailleurs été repérées dans la version candidate d’iOS 26.3, ce qui confirme leur développement actif.

Un SSD plus rapide

Les modèles MacBook Pro équipés de la puce M5 ont été mis à jour avec un SSD plus rapide.

Il est donc probable que le Mac Studio et d’autres Mac attendus en 2026 bénéficient eux aussi de cette amélioration, offrant des vitesses de lecture et d’écriture accrues.

Un nouveau Studio Display en approche

Apple avait lancé le premier Studio Display en même temps que le Mac Studio.

Un Studio Display 2 serait en préparation pour cette année, et pourrait être dévoilé aux côtés du nouveau Mac Studio.

Ce nouvel écran devrait conserver un design similaire au modèle actuel, mais pourrait intégrer un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une dalle mini-LED ainsi qu’une puce A19.

Prix et date de sortie

Aucune hausse de prix n’a été évoquée pour le Mac Studio. Le tarif pourrait donc rester fixé à 1 999 dollars en entrée de gamme.

Selon Bloomberg, Mark Gurman a indiqué le week-end dernier que les nouveaux Mac Studio « ne devraient pas arriver trop longtemps après la mise à jour printanière des Mac ».

Cette mise à jour de printemps devrait inclure de nouveaux MacBook Pro, attendus dès la semaine du 2 mars. Le Mac Studio devrait donc être lancé peu de temps après.