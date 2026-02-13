YouTube débarque sur l’Apple Vision Pro

Depuis hier, une application YouTube officielle est disponible sur l’Apple Vision Pro, permettant de regarder des vidéos sur un écran de taille cinéma avec les environnements immersifs de visionOS.

Tous les contenus YouTube sont accessibles via cette nouvelle application native visionOS : vidéos classiques, formats 180°, vidéos 360° et YouTube Shorts.

Sur les modèles les plus récents d’Apple Vision Pro équipés de la puce M5, il est même possible de visionner des vidéos YouTube en 8K, offrant une expérience encore plus détaillée et immersive.

Les utilisateurs peuvent également retrouver leurs abonnements, playlists, historique de visionnage et recommandations directement dans l’application.

Une application native attendue depuis le lancement

Jusqu’à présent, il était déjà possible de regarder YouTube sur l’Apple Vision Pro via le navigateur Safari. Toutefois, aucune application officielle n’était disponible sur la plateforme.

En 2024, une application tierce appelée Juno avait bien fait son apparition sur visionOS, mais elle a rapidement été retirée de l’App Store pour violation des conditions d’utilisation de YouTube.

Avec cette nouvelle application officielle, Google comble enfin un manque important dans l’écosystème visionOS, en proposant une expérience optimisée et pleinement compatible avec les capacités immersives du casque d’Apple.

Compatibilité et disponibilité

L’application YouTube est dès maintenant disponible sur l’App Store visionOS.

Elle est compatible avec les modèles d’Apple Vision Pro équipés de la puce M2 ainsi qu’avec ceux dotés de la puce M5.

Cette arrivée renforce l’attrait de l’Apple Vision Pro pour la consommation de contenus vidéo premium, en particulier pour les utilisateurs habitués à l’écosystème YouTube.