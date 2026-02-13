iOS 27 ajoutera ces nouvelles fonctionnalités à votre iPhone

Alors que la première bêta d’iOS 27 n’est attendue que dans quatre mois, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur les nouvelles fonctionnalités majeures qui accompagneront cette mise à jour.

Voici un point complet sur ce que l’on sait à ce stade.

Un véritable chatbot Siri

iOS 27 devrait intégrer une version complète de Siri capable de tenir une conversation fluide et continue, à la manière de ChatGPT d’OpenAI ou de Gemini de Google.

L’objectif serait de transformer Siri en un assistant conversationnel avancé, capable de gérer des échanges complexes et contextualisés.

En raison de retards accumulés ces dernières années, iOS 27 pourrait également intégrer au moins une partie des fonctions de Siri personnalisée annoncées en 2024, notamment une meilleure compréhension du contexte personnel et des interactions plus intelligentes entre les applications.

De nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence avec Gemini

Apple et Google ont confirmé que Gemini contribuera à alimenter certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Ces nouveautés devraient commencer à se déployer avec iOS 27. Parmi les pistes évoquées, des capacités Apple Intelligence intégrées à l’application Calendrier sont attendues.

Une offre d’abonnement baptisée Apple Health+ avait également été évoquée. Elle devait proposer des recommandations personnalisées en matière de santé et de fitness, alimentées par l’intelligence artificielle. Toutefois, Apple aurait revu ses plans et seuls certains éléments pourraient finalement voir le jour.

Une connectivité satellite 5G

iOS 27 devrait également introduire la prise en charge d’une connexion Internet par satellite en 5G.

Cette fonctionnalité pourrait toutefois être limitée aux futurs iPhone 18 Pro équipés du modem C2 de nouvelle génération conçu par Apple.

D’autres fonctionnalités satellites sont également évoquées, comme Apple Plans via satellite ou encore la possibilité d’envoyer et de recevoir des photos dans Messages par satellite.

Un accent mis sur la stabilité et les performances

Selon les informations disponibles, iOS 27 serait comparable à Mac OS X Snow Leopard, avec une priorité donnée à la qualité, la stabilité et les performances internes.

Apple se concentrerait sur la correction de bugs, l’amélioration de la fiabilité globale du système et des ajustements du design Liquid Glass.

La phase de bêta d’iOS 27 devrait débuter lors de la WWDC en juin, avec un lancement officiel prévu en septembre pour tous les iPhone compatibles.