iPhone 18 Pro : le modem C2 d’Apple prendrait en charge la connectivité satellite 5G

Le modem C2 de nouvelle génération d’Apple apporterait la prise en charge de la connectivité satellite 5G aux iPhone 18 Pro attendus cette année, selon un leaker chinois.

Sur Weibo, le compte « Fixed Focus Digital » affirme que le modem baseband C2 d’Apple, qui devrait faire ses débuts dans les iPhone 18 Pro, prendra en charge la norme NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks).

La 5G satellite directement sur iPhone ?

La norme NR-NTN concerne à la fois les liaisons directes téléphone-satellite et l’utilisation des satellites comme relais (backhaul) pour les réseaux opérateurs afin d’étendre la couverture dans les zones isolées.

Selon une traduction automatique du message, Apple pourrait permettre aux iPhone de se connecter directement aux satellites pour accéder à Internet, et pas uniquement pour des services d’urgence.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs évoquent une connectivité satellite 5G sur l’iPhone 18 Pro. En revanche, c’est la première fois que la prise en charge de la norme NR-NTN est explicitement associée au modem C2 comme spécification technique.

Des rumeurs déjà évoquées par The Information et Bloomberg

En octobre dernier, Wayne Ma de The Information indiquait qu’Apple prévoyait d’ajouter dès cette année la prise en charge de réseaux 5G « non reliés à la surface terrestre, y compris les satellites ». Cela permettrait théoriquement un accès Internet complet via satellite sur iPhone.

En novembre, Mark Gurman de Bloomberg a relayé ces informations en précisant qu’Apple travaillait sur une technologie de « satellite over 5G » pour ses iPhone de cette année. Cette approche consisterait à utiliser les antennes cellulaires pour exploiter les satellites lorsque les réseaux classiques ne sont pas disponibles.

Il convient toutefois de noter que la description de Gurman évoque plutôt un système de backhaul satellite pour les opérateurs, et non un modèle de connexion directe appareil-satellite comme le suggèrent la dernière fuite de Fixed Focus Digital et le rapport de Wayne Ma.

D’autres fonctions satellites en préparation

Selon Gurman, Apple développerait également plusieurs fonctionnalités satellites supplémentaires :

une API permettant aux développeurs d’intégrer la connexion satellite dans des apps tierces

Apple Maps avec prise en charge satellite

l’envoi de photos via messages satellites

Apple chercherait aussi à supprimer la nécessité de pointer physiquement l’iPhone vers le ciel, permettant une connexion satellite même dans une poche ou à l’intérieur d’un bâtiment.

Il reste toutefois incertain à quel stade de développement se trouvent ces fonctions, et il est probable qu’elles ne soient pas toutes liées à la première intégration de la 5G satellite cette année. Leur déploiement nécessiterait également des mises à niveau majeures de l’infrastructure satellite vieillissante de Globalstar, dont Apple dépend actuellement.

Une évolution majeure par rapport aux fonctions actuelles

Les fonctionnalités satellites actuelles disponibles sur les iPhone 14 et modèles ultérieurs se limitent à SOS d’urgence, Localiser, Messages et l’assistance routière. Elles exigent une vue dégagée du ciel pour établir une connexion directe.

Le modem C2 serait nettement plus avancé que les C1 et C1X actuels. Il pourrait notamment intégrer la prise en charge de la 5G mmWave et offrir des performances plus proches des modems Qualcomm qu’Apple cherche progressivement à remplacer.

Fixed Focus Digital s’était déjà illustré en révélant à l’avance le nom iPhone 16e pour le successeur de l’iPhone SE.