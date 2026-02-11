Razer lance une souris gaming Boomslang en édition limitée à 1 337 dollars

La société spécialisée dans le matériel gaming Razer a lancé les précommandes de la Razer Boomslang, une souris commercialisée pour célébrer le 20e anniversaire du modèle original.

La Boomslang d’origine fut l’une des premières souris dédiées au gaming, notamment grâce à une molette offrant un suivi plus précis que les modèles concurrents de l’époque.

Une fiche technique ultra haut de gamme

La nouvelle version embarque un capteur optique Razer Pro de deuxième génération de 45 000 DPI, ainsi que des switchs optiques Razer de quatrième génération destinés à éliminer les problèmes de double-clic et les délais de rebond.

Elle intègre également la technologie HyperPolling sans fil à 8 000 Hz, conçue pour réduire la latence au maximum, ainsi qu’un design ambidextre avec des boutons en cuir PU pour une meilleure prise en main.

Razer inclut un Mouse Dock Pro pour la recharge magnétique sans fil, et la souris prend en charge un éclairage Razer Chroma RGB à 9 zones, capable de réagir avec plus de 300 jeux compatibles Chroma.

Huit boutons personnalisables permettent de configurer des raccourcis et macros selon les besoins des joueurs.

Un objet de collection numéroté

Chaque Boomslang est livrée avec un cadre d’exposition LED de collection, mettant en valeur les éléments internes du design.

Cette version revisitée de la Razer Boomslang est une édition limitée, affichée au prix de 1 337 dollars. Razer ne produit que 1 337 unités au total, chacune dotée d’un numéro de série unique.

Les précommandes aux États-Unis ont ouvert le 10 février à 8h (heure du Pacifique) et sont déjà épuisées. Les précommandes en Europe débutent ce 11 février à 8h (CET), et en Asie le 11 février à 8h (SGT), avec des stocks qui devraient également partir rapidement.