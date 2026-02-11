Prix des iPhone 18 Pro & Pro Max : ce que disent les rumeurs

Apple viserait un maintien des prix de départ pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, selon Jeff Pu, analyste chez GF Securities.

Dans une note de recherche obtenue par MacRumors, Jeff Pu indique que les dernières analyses de la chaîne d’approvisionnement montrent qu’Apple met l’accent sur la « gestion des coûts » afin de garder les prix des iPhone 18 Pro « inchangés » ou à un « niveau similaire » à ceux des iPhone 17 Pro.

Aux États-Unis, l’iPhone 17 Pro débute à 1 099 dollars, tandis que l’iPhone 17 Pro Max commence à 1 199 dollars.

Apple cherche à contenir la hausse des coûts

Jeff Pu estime qu’Apple a négocié avec Samsung et SK Hynix afin d’obtenir des conditions « favorables » sur les puces mémoire, alors que les prix de la DRAM et du stockage NAND ont fortement augmenté ces derniers mois.

L’entreprise chercherait également à réduire les coûts d’autres composants clés, notamment l’écran et les modules photo.

Un autre analyste reconnu, Ming-Chi Kuo, a lui aussi affirmé qu’Apple comptait « éviter autant que possible toute hausse de prix » pour les modèles iPhone 18 Pro. Selon lui, la marque chercherait au minimum à maintenir les prix de départ au même niveau que ceux des iPhone 17 Pro.

Apple devrait présenter officiellement les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre.