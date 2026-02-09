De nouveaux MacBook Pro pourraient finalement arriver en mars

De nouveaux modèles de MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max pourraient être lancés dès le lundi 2 mars, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique que la sortie des nouveaux MacBook Pro est directement liée au déploiement de macOS Tahoe 26.3. Le lancement serait prévu au plus tôt durant la semaine du 2 mars. Il précise également que les modèles actuels équipés des M4 Pro et M4 Max restent en quantités limitées, un indice supplémentaire suggérant qu’une mise à jour matérielle est imminente.

Un calendrier Mac chargé au printemps

Selon Gurman, les nouveaux modèles de Mac Studio ne devraient pas tarder à suivre le rafraîchissement printanier des Mac. Apple prévoirait également un nouvel écran Studio Display, ainsi qu’un Mac mini mis à jour au cours de l’année.

Parallèlement, la feuille de route d’Apple inclut un tout nouveau MacBook à bas prix, qui serait animé par une puce dérivée de l’iPhone, une stratégie déjà évoquée par plusieurs rumeurs récentes.

Le plus gros lancement Mac attendu plus tard dans l’année

Même si les MacBook Pro M5 arrivent prochainement, le lancement Mac le plus important de l’année reste à venir. Apple préparerait une refonte majeure des MacBook Pro, avec écrans OLED, prise en charge du tactile et un design profondément revu, marquant la plus grande évolution de la gamme depuis 2021.