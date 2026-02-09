Clair Obscur : Expedition 33 : les membres du studio faits Chevalier des Arts et des Lettres

Après le succès critique et commercial retentissant de Clair Obscur : Expedition 33, le studio français Sandfall Interactive reçoit une reconnaissance officielle majeure. Par décret ministériel daté du 5 février 2026, ses dirigeants — Guillaume Broche, Tom Guillermin et François Meurisse — ainsi que 25 membres de l’équipe montpelliéraine ont été nommés Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres. Cette distinction souligne l’importance culturelle prise par le jeu vidéo dans le paysage artistique français.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a salué un titre devenu emblématique, estimant que son ampleur, son impact médiatique et l’adhésion du public comme de la critique en font un jalon marquant de l’histoire du jeu vidéo français. Elle a également rappelé que cette décoration illustre la reconnaissance institutionnelle du jeu vidéo comme une industrie essentielle et un art à part entière.

Cercle prestigieux

Avec cette nomination, l’équipe de Sandfall rejoint un cercle prestigieux déjà composé de figures majeures du secteur telles que Frédéric Raynal, Michel Ancel ou encore Shigeru Miyamoto, honorés pour leur contribution à la création vidéoludique. Guillaume Broche a souligné la portée symbolique de cette distinction, espérant que le parcours du studio encouragera d’autres créateurs indépendants à développer des projets ambitieux, même jugés atypiques.

Déjà largement récompensé lors des Game Awards 2025, Clair Obscur : Expedition 33 pourrait continuer d’accumuler les distinctions. Sandfall Interactive se tourne désormais vers les Pégases 2026, prévus début mars, où le titre pourrait confirmer sa place centrale dans le paysage vidéoludique international et renforcer encore la visibilité du jeu vidéo français.