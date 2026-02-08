iPhone 17e : lancement imminent avec quatre nouvelles fonctionnalités, d’après Bloomberg

Apple s’apprête à lancer l’iPhone 17e de manière imminente, avec au moins quatre nouveautés majeures, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman indique que ce nouvel iPhone d’entrée de gamme embarquera la puce A19, introduite pour la première fois avec l’iPhone 17 l’an dernier. Cette évolution marque un saut notable en matière de performances et d’efficacité énergétique par rapport à l’iPhone 16e.

MagSafe et nouvelles puces de connectivité

L’iPhone 17e corrigerait également l’une des absences les plus critiquées de la génération actuelle, avec l’arrivée de MagSafe. Cette intégration permettra la recharge sans fil magnétique ainsi que l’utilisation d’accessoires compatibles, jusqu’ici réservés aux modèles plus haut de gamme.

Toujours selon Gurman, l’appareil serait aussi équipé du dernier modem cellulaire d’Apple, le C1X, ainsi que de la puce N1 dédiée à la connectivité Bluetooth, Wi-Fi et Thread. L’objectif serait d’offrir des performances réseau améliorées et une meilleure fiabilité, y compris dans des environnements professionnels.

Un positionnement tarifaire inchangé

Malgré ces améliorations, le prix de départ resterait fixé à 599 dollars, identique à celui de l’iPhone 16e. Apple chercherait ainsi à proposer davantage de fonctionnalités sans augmenter le tarif, un argument clé sur ce segment.

Une cible claire : marchés émergents et entreprises

Apple prévoirait de mettre fortement en avant l’iPhone 17e auprès des marchés émergents et des clients professionnels. La marque pourrait profiter d’une concurrence affaiblie sur ce segment, notamment face à Google et Samsung, pour renforcer sa présence avec un modèle plus complet, mais toujours accessible.