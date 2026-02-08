Apple met en avant une raison clé de passer à l’iPhone 17

Apple a publié une publicité montrant comment la caméra frontale Center Stage améliorée des derniers iPhone facilite la prise de selfies de groupe.

« Regardez comment la nouvelle caméra frontale de l’iPhone 17 Pro prend des selfies de groupe qui s’élargissent et pivotent automatiquement à mesure que de nouvelles personnes entrent dans le cadre », explique Apple. Si la publicité met en avant l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, l’iPhone 17 standard et l’iPhone Air bénéficient eux aussi de la même caméra frontale Center Stage avec ces fonctionnalités.

Une caméra frontale pensée pour les selfies de groupe

Avec cette nouvelle génération de Center Stage, Apple cherche clairement à améliorer l’expérience des photos à plusieurs. Grâce à l’intelligence artificielle, le champ de vision s’élargit automatiquement dès qu’une personne supplémentaire apparaît dans le cadre, évitant d’avoir à se repositionner ou à reprendre la photo.

La caméra est également capable de passer automatiquement du mode portrait au mode paysage, afin d’inclure tout le monde dans l’image, sans manipulation supplémentaire de l’utilisateur.

Plus besoin de faire pivoter l’iPhone

Apple avait déjà détaillé ces améliorations lors de la présentation de l’iPhone 17 l’an dernier. Les utilisateurs n’ont désormais plus besoin de tourner leur iPhone pour prendre un selfie en paysage. Il est possible de photographier ou filmer en portrait comme en paysage tout en tenant l’iPhone verticalement, ce qui offre une prise en main plus confortable et plus sûre, tout en conservant un regard bien centré vers l’objectif.

Un capteur carré et une résolution améliorée

Les quatre modèles récents d’iPhone sont équipés d’une caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels, associée à un capteur d’image carré. Ce choix matériel permet justement les ajustements dynamiques du cadrage et de l’orientation, tout en garantissant une qualité d’image élevée, aussi bien pour les photos que pour les vidéos.