L’iPhone 18 Pro Max promet une autonomie de très haut niveau

L’iPhone 18 Pro Max devrait proposer une autonomie encore améliorée, selon un leaker bien connu sur Weibo.

Une batterie plus grande combinée à une puce plus efficace

En s’appuyant sur des informations issues de la chaîne d’approvisionnement, le leaker Digital Chat Station affirme que l’iPhone 18 Pro Max embarquerait une batterie comprise entre 5 100 et 5 200 mAh. Associée aux gains d’efficacité de la puce A20 Pro, gravée en 2 nm par TSMC, cette capacité pourrait permettre une autonomie particulièrement impressionnante.

Pour intégrer cette batterie plus imposante, l’appareil serait légèrement plus épais que son prédécesseur.

Une progression logique par rapport à l’iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max détient actuellement la plus grande batterie jamais intégrée dans un iPhone, avec 5 088 mAh. Apple annonce pour ce modèle jusqu’à 39 heures d’autonomie.

Des tests récents ont montré que les iPhone dominent le marché en matière d’autonomie, l’iPhone 17 Pro Max se classant comme le smartphone le plus endurant testé, Apple étant également la marque la mieux classée globalement. Dans ce contexte, avec une batterie plus grande et une puce encore plus efficiente, l’iPhone 18 Pro Max pourrait dépasser confortablement les 40 heures d’autonomie.

Un iPhone pliable également très ambitieux sur l’autonomie

En parallèle, le premier iPhone pliable, attendu aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, serait lui aussi axé sur une autonomie de référence. Sa batterie dépasserait les 5 500 mAh, ce qui en ferait la plus grande capacité jamais vue sur un iPhone, mais aussi sur un smartphone pliable concurrent.

Lancement attendu plus tard dans l’année

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être lancés plus tard cette année. Ils proposeraient notamment une Dynamic Island plus compacte, le modem C2, un bouton Camera Control simplifié, une caméra frontale de 24 mégapixels, ainsi qu’un capteur principal amélioré avec ouverture variable.