iFixit démonte l’AirTag 2 : voici ce qui change à l’intérieur

Pris par l’actualité autour des résultats financiers d’Apple jeudi dernier, le démontage de l’AirTag 2 publié par iFixit est passé quelque peu inaperçu. La vidéo mérite pourtant le détour, car elle révèle plusieurs évolutions internes importantes du nouvel accessoire de localisation d’Apple.

Un haut-parleur repensé et plus puissant

Dans sa vidéo, iFixit ouvre l’AirTag 2 et met en évidence un haut-parleur entièrement repensé, annoncé par Apple comme étant jusqu’à 50 % plus puissant que celui de la première génération. Cette évolution vise notamment à rendre l’AirTag plus audible, un point clé aussi bien pour la localisation que pour les mesures anti-harcèlement.

Une nouvelle puce Ultra Wideband de deuxième génération

Le démontage permet également d’observer la puce Ultra Wideband de deuxième génération, intégrée à l’AirTag 2. Grâce à cette mise à jour matérielle, la fonctionnalité Localisation précise fonctionne jusqu’à 50 % plus loin qu’auparavant, améliorant sensiblement la précision et la portée lors de la recherche d’un objet à proximité.

Un design globalement inchangé, mais plus difficile à modifier

Sur le plan du design général, l’AirTag 2 reste très proche visuellement du modèle original. En revanche, les changements internes compliquent davantage certaines manipulations. Un démontage précédent avait déjà montré qu’il est plus difficile de retirer le haut-parleur que sur la première version. Malgré cela, iFixit indique avoir tout de même réussi à désactiver le signal sonore à l’aide d’un fer à souder, preuve que la modification reste techniquement possible, bien que plus complexe.

Rappel sur le fonctionnement de l’AirTag

Pour rappel, l’AirTag est un petit accessoire de suivi que l’on peut fixer à des clés, un sac ou tout autre objet. Il permet ensuite de localiser ces objets via l’application Localiser, disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et sur iCloud.com, en s’appuyant sur le vaste réseau d’appareils Apple.

Une portée améliorée sur tous les fronts

Apple a lancé le nouvel AirTag le mois dernier. Outre le haut-parleur plus puissant, l’AirTag 2 bénéficie d’une portée accrue pour la Localisation précise et d’une amélioration globale de la portée Bluetooth, renforçant encore son efficacité pour le suivi d’objets au quotidien.