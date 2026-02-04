MacBook Pro M5 Pro & M5 Max : sortie imminente alors que les stocks s’amenuisent

De nouveaux modèles de MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max devraient être lancés très prochainement, selon des informations partagées avec MacRumors par un Apple Premium Reseller.

Le revendeur tiers indique que les stocks actuels de MacBook Pro sont extrêmement faibles, un signal classique d’un lancement imminent. Apple ajuste en général ses livraisons en amont d’une nouvelle génération afin d’éviter que les revendeurs se retrouvent avec trop de machines devenues obsolètes.

Des indices logiciels qui renforcent l’hypothèse d’un lancement proche

Durant le week-end, Bloomberg a affirmé que les nouveaux MacBook Pro seraient lancés en même temps que macOS Tahoe 26.3, sur une fenêtre février-mars. Le calendrier semble cohérent, d’autant plus que la version Release Candidate de Xcode 26.3 vient d’être mise à disposition, ce qui suggère que la sortie finale du système approche.

Il est toutefois inhabituel pour Apple de proposer une Release Candidate de Xcode sans publier en parallèle celles d’iOS et de macOS. L’absence des RC d’iOS 26.3 et de macOS 26.3 pourrait indiquer que ces versions contiennent des éléments qu’Apple souhaite temporairement garder confidentiels. Si les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max sont bien prévus avec macOS Tahoe 26.3, cette RC pourrait inclure des identifiants de nouveaux modèles révélant prématurément le lancement.

Une stratégie déjà observée lors de précédents lancements

Apple a déjà utilisé cette approche à plusieurs reprises. Avant l’arrivée des Mac M3 en octobre 2023, la société avait publié les RC d’iOS 17.1 et de Xcode, tout en retardant celle de macOS 14.1. Les nouveaux Mac avaient été présentés le 23 octobre, suivis de la RC de macOS le lendemain.

Un schéma similaire avait été observé pour les premiers Mac M1 en 2020 ainsi que pour le Mac mini M2 en 2022, avec un décalage volontaire autour de la RC macOS. La différence cette fois-ci est que la RC d’iOS 26.3 n’a pas encore été publiée, ce qui rend le calendrier un peu moins lisible.

Une sortie possible dans les tout prochains jours

Dans ce contexte, Apple pourrait annoncer les nouveaux MacBook Pro dès les prochains jours, puis publier les RC manquantes dans la foulée. Il est aussi possible que le lancement soit repoussé d’une à deux semaines supplémentaires, notamment si une nouvelle bêta logicielle est encore prévue.

Le choix de publier dès maintenant Xcode 26.3 RC intrigue, mais cette version intègre de nouveaux outils de programmation agentique, développés en collaboration avec Anthropic et OpenAI. Apple pourrait donc être tenu par un calendrier précis pour ces fonctionnalités.

Les MacBook Pro haut de gamme toujours attendus

Tous les signaux convergent vers une arrivée proche des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max. Apple a déjà lancé le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5, mais les versions haut de gamme en 14 et 16 pouces n’ont pas encore été renouvelées.

Le même revendeur a également signalé une baisse continue des stocks de HomePod mini, avec de nombreuses références épuisées. Toutefois, aucune confirmation officielle ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un signe annonciateur d’une mise à jour imminente, les stocks étant en baisse depuis octobre 2025 sans information nouvelle sur un éventuel HomePod mini 2.