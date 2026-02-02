Microsoft promet d’améliorer Windows 11 en 2026

Microsoft reconnaît désormais ouvertement les limites de Windows 11 et prépare un virage stratégique d’ampleur pour 2026. Après plusieurs mois de critiques insistantes, l’entreprise promet de remettre la performance et la fiabilité au cœur de son système d’exploitation, répondant ainsi à une exaspération croissante des utilisateurs.

L’année 2025 a été particulièrement rude pour l’image de Windows 11. Les mises à jour jugées instables se sont multipliées, tandis que l’intégration omniprésente de l’intelligence artificielle dans l’interface a été perçue comme intrusive. Progressivement, le système a donné l’impression d’un produit mal maîtrisé, voire relégué au second plan, loin des attentes d’un OS mature.

Ampleur inhabituelle

La contestation a parfois pris une ampleur inhabituelle. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les réactions négatives ont été si nombreuses que Pavan Davuluri, président de Windows, a dû restreindre les réponses à certaines de ses publications, ciblées pour leur vision très axée sur une plateforme dite « agentique ».

Dans un message adressé à The Verge, Microsoft assure avoir parfaitement compris le message. L’entreprise affirme vouloir concentrer ses efforts sur les faiblesses les plus souvent remontées, en particulier la lenteur, les bugs et la stabilité globale du système.

Ce recentrage marque un retour aux fondamentaux. Malgré une base d’utilisateurs immense, Microsoft semble admettre que la confiance s’est érodée. En 2026, l’éditeur devra démontrer qu’il est capable de concilier innovation et robustesse, sans sacrifier l’essentiel.