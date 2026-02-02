Microsoft dépasse les 80 milliards de chiffre d’affaires, mais la division Xbox s’écroule

Microsoft a dévoilé ses résultats financiers pour le trimestre clos fin décembre 2025, et l’écart entre la performance globale du groupe et celle de la division gaming saute aux yeux. Alors que l’entreprise profite pleinement de la dynamique du cloud et de l’intelligence artificielle, Xbox continue de décrocher, y compris sur des segments jusqu’ici relativement résilients.

Sur la période, Microsoft affiche un chiffre d’affaires de 81,3 milliards de dollars, en hausse de 17 % sur un an. Le bénéfice net atteint 38,5 milliards, soit une progression spectaculaire de 60 %, largement portée par la revalorisation de l’investissement dans OpenAI. Le cloud dépasse à lui seul les 50 milliards de dollars de revenus trimestriels, confirmant son rôle central dans la stratégie du groupe.

Plombé par Xbox

Dans ce contexte favorable, la division More Personal Computing recule pourtant de 3 %, plombée par Xbox. Les ventes de consoles et d’accessoires chutent de 32 %, mais plus inquiétant encore, les revenus issus des contenus et services baissent de 5 %. Une contre-performance notable malgré la hausse récente des prix des consoles et l’augmentation massive du Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft évoque un calendrier de sorties internes moins porteur, mais cette explication peine à convaincre face à un catalogue pourtant riche. Il semble surtout que la vague de désabonnements au Game Pass n’ait pas été compensée par la hausse tarifaire. Reste à savoir si les prochaines grosses exclusivités suffiront à inverser une dynamique désormais très fragile.