Apple va-t-elle augmenter les prix de l’iPhone face à l’explosion du coût des puces mémoire ?

Ces dernières semaines, la flambée des prix des puces mémoire fait beaucoup parler d’elle, notamment pour son impact potentiel sur l’iPhone et plus largement sur les produits Apple.

Pour ceux qui n’ont pas suivi le sujet, les prix de la DRAM et de la mémoire NAND ont fortement augmenté, principalement à cause de la demande massive liée à la construction de serveurs dédiés à l’IA. Nvidia aurait même dépassé Apple en tant que premier client du fondeur TSMC, malgré des ventes d’iPhone records au dernier trimestre.

La demande en mémoire pour les serveurs d’IA est actuellement si élevée que des fabricants comme TSMC, Samsung et SK Hynix peinent à suivre, alors même qu’ils opèrent à pleine capacité ou presque. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande permet aux fabricants d’augmenter significativement leurs prix. Le cabinet taïwanais TrendForce estime ainsi que les prix contractuels de la DRAM classique pourraient grimper de 90 à 95 %, tandis que ceux de la NAND pourraient augmenter de 55 à 60 % sur un seul trimestre, par rapport au trimestre précédent.

Apple face à la hausse des coûts mémoire

Apple conserve un fort pouvoir de négociation en tant que l’un des plus grands fabricants d’électronique grand public au monde, mais la société n’est pas totalement immunisée face à cette situation.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers, Tim Cook a reconnu que la hausse des prix des puces aurait “un impact un peu plus important” sur la marge brute d’Apple au trimestre en cours. Malgré cela, Apple anticipe toujours une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 13 % et 16 % sur un an, ce qui montre que la dynamique reste positive.

Le PDG a indiqué qu’Apple « examinera différentes options pour faire face » à cette hausse des coûts si nécessaire, sans toutefois détailler de mesures concrètes.

Une hausse des prix de l’iPhone peu probable à court terme

Même si la situation évolue rapidement, une augmentation du prix des iPhone semble peu probable pour le moment, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, Apple prévoit une marge brute toujours solide, comprise entre 48 % et 49 % pour le trimestre en cours, ce qui indique que l’entreprise parvient encore à absorber ces surcoûts.

Ensuite, la publication taïwanaise DigiTimes rapporte que certains fournisseurs s’attendent à voir Apple renforcer ses exigences en matière de réduction des coûts. Il n’est pas clair si cela concerne directement les fournisseurs de DRAM et de NAND, ou si Apple cherchera plutôt à négocier de meilleures conditions sur d’autres composants afin de compenser l’impact global.

Apple a historiquement toujours été très réticente à répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs, et la société est réputée pour l’excellence de sa gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Les prix de l’iPhone 18 Pro sous surveillance

Dans cette logique, l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment indiqué que le plan actuel d’Apple pour les iPhone 18 Pro attendus plus tard cette année est “d’éviter autant que possible toute hausse de prix”. Selon lui, Apple devrait au minimum maintenir le prix de départ, ce qui suggère que les iPhone 18 Pro ne coûteront pas plus cher que les iPhone 17 Pro.

Cette analyse concerne toutefois les prix d’entrée de gamme. Il reste donc à voir si Apple décidera, ou non, d’augmenter le tarif de ses options de stockage, déjà largement critiquées pour leur coût élevé.