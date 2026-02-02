Amazon met fin à Amazon One, le paiement avec la paume de la main

Amazon a officialisé la fin d’Amazon One, son système de paiement par reconnaissance de la paume de la main. Le service cessera définitivement de fonctionner le 3 juin 2026, comme l’entreprise l’a annoncé directement aux utilisateurs par e-mail. Cette décision met un terme à une technologie ambitieuse, pensée pour remplacer la carte bancaire par un simple geste.

Déployé pour la première fois en 2020 dans deux magasins de Seattle, Amazon One a pourtant connu une expansion rapide. En quelques années, le dispositif a été installé dans plus de 500 supermarchés Whole Foods aux États-Unis et proposé à des partenaires tiers, notamment des stades, des aéroports ou des entreprises pour le contrôle d’accès. Amazon avait même lancé une application dédiée en 2024 afin de simplifier l’inscription des utilisateurs.

Adoption marginale

Malgré ces efforts, l’adoption est restée marginale. Amazon évoque une utilisation insuffisante pour justifier l’arrêt du service et assure que toutes les données biométriques seront supprimées de manière sécurisée après la fermeture. Seule exception : certains usages dans le secteur de la santé, qui resteront actifs temporairement.

Cette décision s’inscrit dans un recul plus large d’Amazon sur le terrain du commerce physique expérimental. L’entreprise a récemment confirmé la fermeture de l’ensemble de ses magasins Amazon Go et Amazon Fresh. Désormais, le groupe privilégie des modèles plus éprouvés, en se recentrant sur Whole Foods et la livraison de courses, au détriment de technologies comme Just Walk Out, elles aussi mises sur la touche.