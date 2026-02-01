AirTag 2 : onze choses à savoir sur le nouveau tracker d’Apple

Après cinq ans d’attente, Apple a enfin dévoilé la nouvelle génération de l’AirTag. L’AirTag 2 ressemble en tout point au modèle original, et son fonctionnement global reste le même, mais plusieurs évolutions importantes méritent d’être connues.

Une nouvelle puce Ultra Wideband plus performante

L’AirTag 2 intègre la puce Ultra Wideband de deuxième génération (UWB 2) développée par Apple. Cette évolution technique constitue la base de plusieurs améliorations notables.

Une portée nettement améliorée

Grâce à l’UWB 2, la fonctionnalité Localisation précise fonctionne jusqu’à 1,5 fois plus loin qu’auparavant. Cette technologie permet de localiser un AirTag avec une très grande précision à courte distance, notamment en intérieur, en guidant l’utilisateur pas à pas vers l’objet perdu.

La localisation précise arrive sur l’Apple Watch

Jusqu’ici réservée à l’iPhone, la Localisation précise est désormais disponible sur l’Apple Watch Series 9 et les modèles ultérieurs, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 2, ces montres étant équipées de la puce UWB nécessaire.

Un haut-parleur plus puissant

L’AirTag 2 dispose d’un haut-parleur jusqu’à 50 % plus puissant que celui du premier modèle. Cela permet de mieux entendre le signal sonore, mais aussi de renforcer les mesures anti-harcèlement, en rendant le son plus difficile à masquer.

Une connectivité Bluetooth améliorée

Apple utilise une version plus récente du Bluetooth, offrant une portée accrue pour la communication entre l’AirTag et les appareils compatibles.

Un design interne revu

Pour intégrer le nouveau haut-parleur, l’architecture interne a été retravaillée. Des rumeurs évoquaient une conception visant à rendre le retrait du haut-parleur plus difficile, mais un démontage complet sera nécessaire pour le confirmer.

Un poids légèrement en hausse

L’AirTag 2 pèse 11,8 grammes, soit environ 7 % de plus que l’AirTag de première génération. Une augmentation minime, imperceptible à l’usage.

Un texte arrière modifié

Le texte gravé au dos de l’AirTag est désormais entièrement en lettres capitales, un détail qui permet de distinguer rapidement l’AirTag 2 de l’ancien modèle. Il mentionne également la résistance IP67 à l’eau et à la poussière, ainsi que la prise en charge du NFC et du réseau Localiser, des fonctions déjà présentes mais non indiquées auparavant.

Toujours pas conçu pour les animaux

Apple précise clairement que l’AirTag 2 est destiné au suivi d’objets, et non de personnes ou d’animaux. Malgré cette recommandation officielle, de nombreux utilisateurs continuent de l’utiliser pour suivre leurs animaux de compagnie.

Une procédure de réinitialisation plus stricte

Pour réinitialiser un AirTag 2, il faut retirer la pile pendant au moins cinq secondes, puis la réinsérer. Cette opération doit être répétée quatre fois. Apple indique que le signal sonore final peut mettre jusqu’à 12 secondes à se faire entendre, ce qui diffère du fonctionnement du premier AirTag.

Une mise à jour logicielle obligatoire

L’AirTag 2 nécessite iOS 26.2.1 ou une version ultérieure. Il ne fonctionnera donc pas avec des appareils incapables d’exécuter cette version du système.

Des fonctionnalités toujours identiques sur l’essentiel

En dehors de ces nouveautés, l’AirTag 2 conserve toutes les fonctions de son prédécesseur. Il repose toujours sur le réseau Localiser, capable de relayer sa position via les appareils Apple à proximité lorsqu’il n’est pas à portée Bluetooth directe.

Il prend en charge le mode Perdu, le NFC pour identifier le propriétaire d’un objet retrouvé, le partage de localisation avec d’autres personnes, et fonctionne toujours avec une pile CR2032, offrant plus d’un an d’autonomie selon Apple.

Prix et disponibilité inchangés

L’AirTag 2 est proposé au même prix que le modèle précédent, soit 35 euros à l’unité ou 119 euros le pack de quatre, avec la gravure gratuite incluse. Les commandes sont ouvertes depuis peu, avec des livraisons ayant débuté le mercredi 28 janvier.