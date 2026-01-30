Apple dépasse les 2,5 milliards d’appareils actifs dans le monde

Apple a annoncé avoir franchi un nouveau cap majeur avec plus de 2,5 milliards d’appareils actifs à l’échelle mondiale.

Un record historique pour l’écosystème Apple

« Nous sommes également ravis d’annoncer que notre base installée compte désormais plus de 2,5 milliards d’appareils actifs, ce qui témoigne d’un niveau de satisfaction client exceptionnel pour les meilleurs produits et services au monde », a déclaré Tim Cook, dans un communiqué accompagnant la publication des résultats financiers record de l’entreprise.

Une base installée en forte croissance

Apple a précisé qu’elle comptait plus de 2,35 milliards d’appareils actifs lors du même trimestre l’an dernier, confirmant ainsi une progression continue de son écosystème mondial.

Cette dynamique souligne l’ampleur de l’opportunité pour Apple de développer ses services, qu’il s’agisse des abonnements à Apple Music, des offres de stockage iCloud+, ou encore du nouveau bundle Apple Creator Studio, qui inclut notamment Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro et d’autres applications professionnelles.