AirPods Pro 3 : Apple prise de court par leur succès

La demande pour les AirPods Pro 3 a été si forte après leur lancement en septembre que leur popularité aurait, selon les médias spécialisés, pris Apple par surprise.

Une demande plus forte que prévu

« Les AirPods Pro 3 ont été confrontés à des contraintes d’approvisionnement au cours du trimestre, et nous pensons que nous aurions enregistré une croissance sur un an si nous n’avions pas été limités par ces contraintes », a déclaré Tim Cook à Reuters, dans un article publié en parallèle des résultats financiers record d’Apple pour le quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le dirigeant faisait référence au segment Wearables, Maison et Accessoires, dont le chiffre d’affaires a reculé d’environ 2 % sur un an. Cette déclaration laisse entendre que, si Apple avait anticipé un tel engouement pour les AirPods Pro 3, l’entreprise aurait pu préparer davantage de stocks, ce qui aurait potentiellement permis une croissance des revenus sur ce segment.

Des tensions d’approvisionnement désormais résolues

Les AirPods Pro 3 ne présentent désormais plus de délais de livraison prolongés sur la boutique en ligne d’Apple, ce qui suggère que la marque a rattrapé son retard en matière d’approvisionnement depuis leur lancement.

Des améliorations majeures très appréciées

Les AirPods Pro 3 intègrent une réduction active du bruit renforcée, une meilleure qualité sonore et une autonomie accrue par charge. Ils proposent également le suivi de la fréquence cardiaque pendant les séances de sport, un ajustement amélioré pour de nombreux utilisateurs, une résistance à l’eau renforcée, un nouvel embout XXS, ainsi que plusieurs autres améliorations notables.