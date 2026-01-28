iPhone 18 : prix de départ maintenu malgré la hausse du coût de la mémoire ?

Les pénuries de DRAM devraient affecter les fabricants de smartphones comme Apple en 2026, mais l’entreprise tenterait de maintenir des prix stables pour l’iPhone 18, malgré la hausse du coût de certains composants, selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Selon Ming-Chi Kuo, Apple négocie les prix de la mémoire avec ses fournisseurs sur une base trimestrielle, ce qui implique des hausses attendues au deuxième trimestre 2026. Cette augmentation ferait suite à celle déjà observée au premier trimestre, période durant laquelle Apple a commencé à payer plus cher la mémoire. Les estimations évoquent une hausse comprise entre 10 % et 25 % par rapport à l’an dernier.

Une pression sur les marges, mais une capacité d’absorption

La hausse du coût de la mémoire devrait peser sur les marges brutes de l’iPhone, mais Apple disposerait d’un avantage clé : sa capacité à sécuriser des accords d’approvisionnement stables. L’entreprise serait ainsi en mesure d’absorber une partie de l’augmentation des coûts, là où d’autres acteurs du marché rencontrent davantage de difficultés.

« Pour la plupart des marques hors IA, même en acceptant de payer plus cher, rien ne garantit l’accès aux volumes nécessaires. Le fait qu’Apple puisse verrouiller ce type d’accord montre l’ampleur de son pouvoir de négociation.

La hausse du coût de la mémoire va affecter les marges brutes de l’iPhone. Mais la stratégie d’Apple est claire : tirer parti du chaos du marché, sécuriser les puces, absorber les coûts et gagner des parts de marché. Les marges seront récupérées plus tard via les services. »

Apple chercherait à éviter une hausse des prix

Apple pourrait être amenée à évoquer cette hausse des coûts lors de la publication des résultats du 30 janvier, qui couvrira le premier trimestre fiscal 2026 (d’octobre à décembre 2025). D’après Ming-Chi Kuo, la marque éviterait autant que possible d’augmenter ses prix, et le prix de départ des modèles iPhone 18 resterait inchangé.

Ce ne serait pas une première. Apple a déjà absorbé des hausses de coûts par le passé, notamment lors du lancement de l’iPhone 17. Le modèle de base de l’iPhone 17 est resté à 799 dollars, même si Apple a appliqué une augmentation de 100 dollars sur l’iPhone 17 Pro, liée au passage à un stockage minimum de 256 Go.

Des tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement

Au-delà de la mémoire, d’autres composants pourraient également être affectés par des pénuries dans les mois à venir, ce qui pourrait compliquer davantage la chaîne d’approvisionnement. Les mémoires LPDDR et NAND sont actuellement sous pression, avec des prix en hausse liés à la forte demande du secteur de l’IA.

Les fabricants de puces privilégient désormais les mémoires avancées destinées aux serveurs d’intelligence artificielle, au détriment de celles utilisées dans les smartphones. Cette situation alimente les spéculations autour d’une augmentation généralisée des prix des smartphones, susceptible de toucher plusieurs marques, même si Apple semble, pour l’instant, vouloir limiter l’impact pour ses utilisateurs.