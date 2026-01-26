Windows 11 : la récente mise à jour empêche des PC de démarrer

Microsoft a confirmé qu’une mise à jour de sécurité publiée le 13 janvier 2026 pouvait empêcher certains ordinateurs de démarrer. Les machines concernées affichent le message « UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME » et restent bloquées sur un écran noir, obligeant l’utilisateur à intervenir manuellement pour récupérer le système.

Le problème touche principalement Windows 11 versions 24H2 et 25H2, mais Microsoft reste vague sur l’origine exacte du bug et sur les moyens de l’éviter.

Seule solution

Pour l’instant, la seule solution consiste à accéder à l’environnement de récupération Windows et à désinstaller la mise à jour incriminée. Bien que le nombre de cas signalés soit qualifié de limité, l’absence de détails techniques laisse planer une incertitude sur l’ampleur réelle du phénomène.

Ce problème s’inscrit dans un mois particulièrement difficile pour le Patch Tuesday de janvier. Les utilisateurs de Windows 23H2 ont rencontré des difficultés pour éteindre ou mettre en veille leurs PC, tandis que ceux des versions 24H2 et 25H2 ont connu des blocages lors de connexions via le Bureau à distance.

Des applications cloud comme Outlook, Dropbox et OneDrive ont également été affectées, nécessitant des correctifs d’urgence. Face à ces incidents, Microsoft devra probablement publier une mise à jour corrective pour résoudre ce dysfonctionnement critique dont la cause reste inconnue.