Ubisoft se restructure et annule plusieurs jeux dont Prince of Persia

Ubisoft a officialisé une vaste réorganisation interne qui se traduit par l’annulation de six projets, dont le très attendu remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, et par la fermeture définitive de plusieurs studios. Cette décision stratégique s’inscrit dans la volonté de l’éditeur français de recentrer ses ressources sur les jeux à monde ouvert et les jeux services, jugés plus porteurs à long terme.

Parmi les titres abandonnés figurent, en plus du remake de Prince of Persia, trois nouvelles licences encore non dévoilées ainsi qu’un jeu mobile. Cinq des projets annulés n’ont pas été identifiés publiquement, signe que certains développements étaient encore à un stade précoce. Cette coupe franche marque un changement de cap assumé après plusieurs années de reports et de redémarrages de production.

Calendrier impacté

Le calendrier de sortie est également profondément impacté. Sept jeux voient leur lancement repoussé, dont un titre non annoncé initialement prévu avant la fin de l’exercice fiscal. Selon plusieurs fuites, il s’agirait du remaster d’Assassin’s Creed: Black Flag, désormais attendu au plus tôt avant le 31 mars 2027.

Sur le plan financier, cette réorganisation a des conséquences immédiates. Ubisoft revoit à la baisse ses prévisions de réservations nettes, désormais estimées à environ 1,5 milliard d’euros pour l’année fiscale en cours, soit une diminution d’environ 330 millions d’euros. Cette correction reflète à la fois les annulations et le report de certaines discussions commerciales.

La restructuration touche également l’emploi. Les studios de Stockholm et d’Halifax ferment définitivement, tandis que des réductions d’effectifs et des réorganisations concernent aussi Abu Dhabi, RedLynx et Massive Entertainment. En parallèle, Ubisoft met fin au télétravail hybride généralisé, imposant un retour au bureau cinq jours par semaine, malgré le maintien d’un quota annuel de télétravail.

Enfin, l’éditeur réorganise sa production autour de cinq « Creative Houses » autonomes, chacune dédiée à des franchises ou à des types d’expériences spécifiques. Cette nouvelle structure vise à clarifier les priorités créatives et à améliorer l’efficacité opérationnelle dans un contexte de forte pression économique.