TikTok vend ses activités aux États-Unis et évite une interdiction

TikTok a finalisé la vente de ses activités aux États-Unis à un consortium d’investisseurs, mettant fin à six ans de tensions diplomatiques et judiciaires. La nouvelle entité, TikTok USDS, permettra à la plateforme de se conformer aux exigences américaines de souveraineté numérique.

Trois actionnaires principaux détiennent chacun 15 % : Oracle, Silver Lake et MGX d’Abou Dhabi. ByteDance conserve une participation minoritaire de 19,9 %, et d’autres investisseurs, comme Michael Dell et Xavier Niel, sont également impliqués.

Rôle central d’Oracle

Oracle jouera un rôle central en hébergeant les données des 200 millions d’utilisateurs américains ainsi que l’algorithme, qui sera mis à jour localement. La société mettra en place un programme de cybersécurité audité par des tiers pour garantir la protection des informations.

TikTok USDS aura un conseil d’administration majoritairement américain. Shou Chew, actuel CEO, siègera comme administrateur, tandis qu’Adam Presser et Will Farrell assureront la direction opérationnelle et la sécurité.

Pour les utilisateurs, le changement sera transparent et l’application restera identique. Le montant exact de la transaction n’a pas été révélé, mais il pourrait se situer autour de 14 milliards de dollars, inférieur à la valorisation de ByteDance, en raison des redevances pour l’algorithme. Cette opération sécurise la présence de TikTok aux États-Unis et permet au réseau social de fonctionner sous contrôle américain tout en préservant ses utilisateurs et son fonctionnement.