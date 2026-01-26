Snap conclut un accord financier dans une affaire d’addiction aux réseaux sociaux

Snap a conclu un accord à l’amiable dans une affaire où elle était accusée d’avoir favorisé l’addiction aux réseaux sociaux. L’action, portée par un jeune de 19 ans, reprochait à Snapchat d’avoir conçu des fonctionnalités incitant à une utilisation prolongée, avec des effets négatifs sur la santé mentale.

Les détails financiers de l’arrangement n’ont pas été rendus publics, mais il met fin à la procédure avant une audience qui devait marquer une première historique avec la comparution possible du CEO Evan Spiegel.

Pratiques critiquées

L’affaire souligne des pratiques critiquées sur de nombreuses plateformes, telles que le défilement infini, la lecture automatique ou les recommandations algorithmiques, accusées d’encourager la consommation compulsive. Des documents internes révèlent que certains employés avaient alerté sur ces risques dès le milieu des années 2010, bien que Snap conteste ces affirmations.

Le règlement ne met pas fin au débat sur la responsabilité des réseaux sociaux. D’autres entreprises comme Meta, TikTok et YouTube restent visées par des procédures similaires, et un jugement favorable aux plaignants pourrait entraîner des indemnisations colossales et pousser à repenser le design des applications.

L’accord de Snap pourrait au contraire accélérer l’examen judiciaire de l’impact des plateformes sur la santé mentale, dans un contexte où régulateurs et législateurs cherchent à mieux protéger les adolescents contre l’usage excessif du numérique.