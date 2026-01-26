Meta suspend ses personnages IA pour les adolescents

Meta a annoncé la suspension immédiate de l’accès à ses personnages créés par intelligence artificielle pour les adolescents sur toutes ses applications. Cette décision précède l’ouverture d’un procès au Nouveau-Mexique où l’entreprise est accusée de négligence dans la protection des mineurs contre l’exploitation sexuelle.

La coupure s’appliquera aux utilisateurs ayant déclaré une date de naissance de mineur ainsi qu’aux adultes suspectés d’être des adolescents via les technologies de prédiction d’âge de la plateforme.

Contrôles parentaux

L’entreprise indique qu’elle travaille sur une version actualisée de ces avatars virtuels, incluant des contrôles parentaux dès le lancement. Ces nouveaux personnages fourniront des réponses adaptées à l’âge et se concentreront sur des thématiques sûres comme l’éducation, le sport et les loisirs.

Meta souhaite ainsi encadrer davantage les interactions des jeunes avec l’IA, en réponse aux demandes des parents pour plus de visibilité et de maîtrise.

Cette suspension fait suite à des outils de contrôle parental initialement prévus pour cette année, qui devaient permettre de bloquer certains personnages ou de surveiller les sujets abordés. Le contexte juridique de Meta est tendu, avec un second procès la semaine prochaine sur l’addiction aux réseaux sociaux, où Mark Zuckerberg devrait témoigner. La mesure s’inscrit dans une politique plus stricte de l’entreprise concernant l’IA et la sécurité des jeunes, après des restrictions déjà mises en place sur Instagram concernant les contenus sensibles.