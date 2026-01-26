Les Français ont consommé 4h14 de vidéo par jour en 2025, le streaming en hausse

En 2025, les Français ont passé en moyenne 4 heures et 14 minutes par jour à regarder des vidéos, selon Médiamétrie. La télévision en direct ne représente plus que 61 % du temps total, tandis que 39 % sont consacrés aux contenus à la demande, incluant le streaming et les vidéos en ligne. Cette tendance se renforce par rapport à 2022, où la TV linéaire dominait encore largement.

Les chaînes historiques tentent de s’adapter. Même si 69 % des Français regardent encore la TNT quotidiennement, l’usage à la carte progresse fortement, notamment chez les plus de 50 ans (+21 %) et les 35-49 ans (+17 %).

Enjeu majeur du sport

Pour répondre à cette demande, TF1+, M6+, Arte.tv et France.tv ont doublé leurs catalogues en un an, atteignant 9 000 titres. Des accords, comme celui permettant aux contenus de TF1 d’arriver sur Netflix en juin 2026, montrent la recherche de visibilité accrue.

Du côté des plateformes globales, Netflix, Prime Video ou Apple TV proposent désormais 27 600 titres, en hausse de 31 % depuis 2022, la fiction restant dominante.

Le sport devient un enjeu majeur. La finale de la Ligue des Champions PSG-Inter Milan a réuni 11,8 millions de téléspectateurs. Aujourd’hui, 30 % des abonnés aux services de streaming consomment du sport, marquant une progression de 7 points. Le sport est désormais la thématique la plus présente dans les documentaires, dépassant même le genre policier/crime.