Elon Musk annonce que le robot humanoïde Optimus sera en vente aux particuliers en 2027

Lors du Forum économique mondial de Davos, Elon Musk a surpris en annonçant que Tesla commercialiserait son robot humanoïde Optimus dès l’an prochain.

Présenté comme capable d’accomplir de nombreuses tâches humaines, le robot reste pour l’instant surtout visible via des prototypes effectuant des missions simples dans les usines de Tesla. Aucune démonstration indépendante n’a confirmé ces capacités, et certaines présentations passées ont soulevé des doutes, certaines scènes semblant réalisées par téléopération.

Musk a précisé que la commercialisation n’interviendrait que lorsque le robot serait « extrêmement fiable, sûr et suffisamment polyvalent », laissant entendre que les délais pourraient être flexibles.

Incertitudes

Le départ récent de Milan Kovac, responsable du programme Optimus, alimente également les interrogations sur l’avancement réel du projet.

Malgré ces incertitudes, l’annonce a brièvement fait monter le cours de l’action Tesla, signe que les investisseurs restent confiants dans la capacité du groupe à transformer ses innovations en produits concrets. Musk a aussi évoqué le Cybercab, un véhicule autonome sans volant, dont la production pourrait débuter en avril avec un objectif ambitieux de deux millions d’unités par an.

Entre robotique humanoïde et mobilité autonome, Tesla poursuit une stratégie tournée vers l’automatisation du futur. Reste à voir si ces ambitions seront réalisées dans les délais annoncés ou si Optimus rejoindra la liste des promesses technologiques repoussées.