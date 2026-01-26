iPhone Air 2 : Apple développerait un Face ID plus fin

Apple travaillerait sur un module Face ID beaucoup plus fin, afin de réduire l’espace occupé par le système d’authentification faciale dans l’iPhone Air, selon un leaker bien connu sur la plateforme chinoise Weibo.

D’après Instant Digital, Apple aurait demandé à ses fournisseurs un composant Face ID « ultra-fin », capable de libérer suffisamment d’espace pour intégrer un objectif ultra grand-angle, en complément de l’actuel capteur principal unique.

Un redesign pour répondre aux critiques de l’iPhone Air

L’ajout d’un second capteur photo serait l’une des pistes envisagées par Apple pour répondre aux critiques des utilisateurs. Malgré un design impressionnant, l’iPhone Air est souvent jugé comme ayant fait trop de compromis matériels, en particulier au regard de son prix de 999 dollars.

Aujourd’hui, de nombreuses technologies sont concentrées dans la partie supérieure de l’iPhone Air, afin de maximiser l’espace disponible pour la batterie. L’intégration d’un second capteur photo impliquerait donc une refonte importante de l’architecture interne.

En novembre, le leaker chinois Digital Chat Station indiquait déjà qu’Apple se concentrait sur un design toujours plus fin et plus léger pour atteindre cet objectif.

Cette information a ensuite été renforcée par un rapport de The Information, affirmant qu’une seconde caméra était bien en cours de développement pour ce modèle.

Face ID versus Touch ID dans les futurs appareils Apple

Pour son iPhone pliable attendu plus tard cette année, Apple aurait choisi d’intégrer Touch ID dans le bouton latéral, plutôt que d’utiliser Face ID, afin de réduire au maximum l’épaisseur de l’appareil. Concevoir un système TrueDepth plus compact pourrait toutefois permettre à une future génération de revenir à l’authentification faciale.

Le leaker à l’origine de ces informations estime même qu’un Face ID ultra-fin pourrait un jour arriver sur les MacBook, bien qu’aucune rumeur actuelle ne confirme un tel projet.

En 2022, Bloomberg rapportait que Mark Gurman avait révélé qu’Apple avait testé Face ID sur l’iMac, mais que la technologie nécessaire pour intégrer ce matériel dans un écran aussi fin n’était pas encore disponible. À ce jour, aucun Mac ne dispose de Face ID.

À la même période, un responsable marketing d’Apple expliquait que Touch ID restait plus pratique, le bouton étant situé directement sous les mains de l’utilisateur. Cela n’exclut toutefois pas une arrivée de Face ID sur Mac à plus long terme.

Aucun changement imminent, mais une réflexion en cours

Ces nouvelles informations n’annoncent pas de changement immédiat. La seconde génération de l’iPhone Air n’est pas attendue avant l’année prochaine. Elles montrent toutefois qu’Apple réévalue activement la manière dont son matériel Face ID est conçu et intégré.