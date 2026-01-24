Apple pourrait s’associer de nouveau à Intel pour les puces des iPhone

Il est à nouveau question d’un possible rapprochement entre Apple et Intel dans le domaine des puces, mais avec une différence majeure par rapport au passé : les puces seraient conçues par Apple et uniquement fabriquées par Intel.

Dans une note de recherche publiée aujourd’hui et relayée par MacRumors, l’analyste Jeff Pu de GF Securities réaffirme son anticipation selon laquelle Intel commencerait à produire certaines puces Apple en utilisant son futur procédé de gravure 14A, dont la production de masse serait prévue pour 2028.

Intel comme fondeur, Apple comme concepteur

Le mois dernier, Jeff Pu indiquait déjà qu’Intel pourrait conclure un accord de fourniture de puces avec Apple pour certains modèles d’iPhone non Pro à partir de 2028. Selon ce calendrier, Intel pourrait produire une partie des futures puces A21 ou A22, tandis que TSMC resterait le partenaire principal d’Apple pour la fabrication des semi-conducteurs.

Il n’est à aucun moment question d’un retour d’Intel dans la conception des puces iPhone. Son rôle serait strictement limité à la fabrication, ce qui tranche nettement avec l’époque des Mac Intel, basés sur des processeurs x86 entièrement conçus par Intel. Apple a amorcé sa transition away d’Intel sur Mac dès 2020, avec l’arrivée des premières puces Apple Silicon.

Un partenariat déjà éprouvé dans le passé

Intel a déjà collaboré avec Apple par le passé, notamment en fournissant des modems cellulaires pour certains modèles d’iPhone, du iPhone 7 jusqu’au iPhone 11.

Un retour partiel d’Intel dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple pourrait également concerner les Mac et les iPad. L’an dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo de Tianfeng Securities expliquait qu’Intel pourrait commencer à produire la puce Apple Silicon d’entrée de gamme de la série M pour certains Mac et iPad dès mi-2027, en utilisant cette fois le procédé 18A d’Intel. À l’époque, il n’évoquait toutefois pas les iPhone.

Diversification stratégique et contexte géopolitique

Faire appel à Intel permettrait à Apple de diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement, à un moment stratégique. Nvidia aurait récemment dépassé Apple pour devenir le plus gros client de TSMC, dans un contexte de forte concurrence sur les capacités de production, notamment pour les puces destinées aux appareils grand public et surtout aux serveurs dédiés à l’IA.

Un partenariat renforcé avec Intel irait également dans le sens d’un renforcement de la production sur le sol américain, en phase avec la volonté affichée de l’administration Trump de favoriser la fabrication domestique de composants stratégiques.