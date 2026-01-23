L’iPhone du 20e anniversaire pourrait finalement ne pas adopter de design « tout-écran »

Apple est depuis longtemps pressentie pour préparer une refonte spectaculaire de l’iPhone à l’occasion de son 20e anniversaire en 2027, notamment depuis les révélations de Mark Gurman de Bloomberg en mai dernier, selon lesquelles la marque viserait un appareil tout en verre, sans aucune découpe dans l’écran. Mais de nouveaux commentaires d’un analyste reconnu de l’industrie des écrans viennent refroidir ces ambitions.

Un Dynamic Island plus petit, mais toujours présent

Dans un message publié hier sur X (Twitter), Ross Young, ancien vice-président de Counterpoint Research, est revenu sur des propos tenus en juin dernier concernant les futurs écrans d’Apple. Il affirme désormais s’attendre à ce que le Dynamic Island réduit, attendu sur les modèles iPhone 18 Pro dès cet automne, reste en place jusqu’en 2027.

Interrogé plus en détail, l’analyste à la retraite est allé encore plus loin. Selon lui, les iPhone Pro de 2028 intégreraient toujours une découpe centrée de type hole-punch, probablement intégrée dans ce même Dynamic Island plus compact, et non un véritable écran sans interruption. Cette projection correspond à une feuille de route qu’il avait partagée en juin 2025, selon laquelle un iPhone totalement sans encoche ni découpe n’arriverait pas avant 2030.

Les prédictions de Gurman remises en question ?

Si les anticipations de Ross Young se confirment, Mark Gurman pourrait être amené à revoir ses affirmations concernant l’iPhone du 20e anniversaire. Mais une autre lecture reste possible. Les informations de Young pourraient tout simplement être dépassées, les calendriers industriels évoluant rapidement, et Apple ayant potentiellement accéléré l’intégration de Face ID et de la caméra frontale sous l’écran plus que ne l’indiquent ses sources actuelles.

Un modèle anniversaire distinct au-dessus des iPhone Pro ?

Une autre hypothèse crédible serait qu’Apple prépare un modèle spécial pour le 20e anniversaire, positionné au-dessus de la gamme iPhone Pro. Cette stratégie rappellerait le lancement de l’iPhone X en 2017, dévoilé aux côtés de l’iPhone 8, bien avant l’introduction officielle de la gamme Pro en 2019 avec l’iPhone 11 Pro.

Dans ce scénario, ce modèle anniversaire pourrait inaugurer le design « tout-écran » évoqué par Gurman, tandis que les iPhone Pro “classiques” conserveraient un Dynamic Island plus discret.

Un calendrier qui reste cohérent

Apple devrait lever le voile sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dès le mois de septembre prochain. Quant à l’iPhone du 20e anniversaire, quelle que soit sa forme finale, son lancement est attendu à l’automne 2027, marquant une étape symbolique majeure dans l’histoire du smartphone emblématique d’Apple.