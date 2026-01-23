Apple développe un « AI Pin » de la taille d’un AirTag avec 2 caméras

Apple travaillerait sur un petit badge d’IA portable (AI Pin), proche par la taille d’un AirTag, intégrant plusieurs caméras, des microphones et un haut-parleur, selon The Information. Si ce produit voit le jour, il fonctionnerait avec le nouveau chatbot Siri qu’Apple prévoit de dévoiler avec iOS 27.

Un format compact et des caractéristiques ambitieuses

Le dispositif serait similaire à un AirTag, sous la forme d’un disque circulaire fin et plat, avec une coque en aluminium et en verre. À l’avant, deux caméras seraient intégrées : un objectif standard et un ultra grand-angle, capables de capturer photos et vidéos.

Le pin embarquerait également trois microphones destinés à capter les sons environnants, ainsi qu’un haut-parleur intégré pour restituer de l’audio. Un bouton physique serait placé sur l’un des côtés, et la recharge sans fil, à la manière de l’Apple Watch, serait de la partie.

Une autonomie fonctionnelle encore en évolution

Apple viserait un format final très proche de celui de l’AirTag, mais légèrement plus épais. À ce stade du développement, aucun système d’attache intégré n’est prévu, même si cet aspect pourrait évoluer par la suite.

D’après The Information, il n’est pas encore établi si le pin sera vendu seul ou associé à de futurs produits, comme des lunettes connectées. Toutefois, la présence de caméras, de microphones, d’un haut-parleur et d’un bouton physique laisse penser que l’appareil pourrait fonctionner de manière autonome.

Un marché encore incertain pour les wearables IA

Jusqu’à présent, les AI pins et autres objets connectés dopés à l’IA n’ont pas rencontré un franc succès. Pourtant, de nombreux acteurs persistent dans ce domaine. OpenAI collabore avec Jony Ive sur un appareil IA compact, Meta commercialise déjà des lunettes intelligentes, et Amazon propose le bracelet Bee.

Face à une concurrence de plus en plus active, Apple chercherait à ne pas se laisser distancer, même si le segment reste expérimental et risqué.

Un lancement possible, mais loin d’être garanti

L’AI Pin d’Apple pourrait arriver dès 2027, mais The Information souligne que le projet n’en est qu’à ses débuts. Comme souvent à ce stade, un abandon pur et simple reste possible, en fonction des avancées techniques et de la stratégie produit d’Apple.