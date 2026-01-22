Bitcoin : Michael Saylor en achète 22 305 nouveaux pour 2 milliards de dollars

La société Strategy de Michael Saylor a ajouté 22 305 Bitcoin supplémentaires à son bilan, pour un montant d’environ 2,13 milliards de dollars, poursuivant ainsi une stratégie d’accumulation particulièrement agressive.

Cette acquisition, dévoilée le 20 janvier, fait suite à des ventes réalisées dans le cadre des programmes d’émission d’actions et d’actions préférentielles at-the-market (ATM) de Strategy entre le 12 et le 19 janvier 2026. Les Bitcoin ont été achetés à un prix moyen d’environ 95 284 dollars par BTC, frais inclus.

Au 19 janvier, Strategy détient désormais 709 715 Bitcoin, acquis pour environ 53,92 milliards de dollars, avec un prix moyen de 75 979 dollars par BTC.

Des fonds issus du programme ATM pour financer l’achat de Bitcoin

Selon les documents réglementaires, Strategy a levé environ 2,125 milliards de dollars de produits nets sur la période, grâce à une combinaison d’émissions d’actions ordinaires et d’actions préférentielles.

La majeure partie des capitaux provient de la vente de 2,95 millions d’actions préférentielles STRC, générant 294,3 millions de dollars, ainsi que de 10,4 millions d’actions MSTR, pour 1,83 milliard de dollars. Des montants plus modestes ont été levés via les actions préférentielles STRK, tandis qu’aucune émission n’a eu lieu sur les lignes STRF ou STRD durant cette période.

La société confirme que l’intégralité des fonds levés via le programme ATM a été utilisée directement pour acheter du Bitcoin, renforçant une stratégie désormais bien établie de conversion des capitaux issus des marchés traditionnels vers le BTC.

Une accumulation de Bitcoin qui atteint une nouvelle dimension

Avec cette dernière opération, les réserves de Bitcoin de Strategy ont augmenté de plus de 22 000 BTC en une seule semaine, consolidant sa position de premier détenteur institutionnel de Bitcoin au monde.

Aux niveaux actuels, les avoirs de Strategy représentent plus de 3 % de l’offre totale en circulation de Bitcoin. Même si le prix moyen des acquisitions récentes est supérieur au coût historique du groupe, la direction met en avant une logique d’accumulation à long terme, bien plus qu’une sensibilité au prix à court terme.

Malgré des achats réalisés proche des récents sommets du marché, le prix d’acquisition moyen global reste nettement inférieur, grâce aux positions accumulées lors de phases de marché plus favorables.

Une stratégie de financement inchangée malgré la volatilité

Le recours continu aux émissions d’actions et d’actions préférentielles illustre la volonté de Strategy de diversifier ses sources de financement, tout en limitant la dépendance aux flux de trésorerie opérationnels.

La société dispose encore de plus de 8,4 milliards de dollars d’actions MSTR et de plusieurs milliards en titres préférentiels pouvant être émis dans le cadre de ses programmes ATM.

Malgré la volatilité persistante du marché des cryptomonnaies et un contexte réglementaire incertain, Strategy maintient une allocation de capital résolument centrée sur le Bitcoin, qu’elle considère comme son principal actif de réserve de trésorerie.

Une conviction de long terme toujours intacte

Cette nouvelle acquisition illustre la confiance totale de Strategy dans le Bitcoin en tant que réserve de valeur de long terme et actif monétaire. En convertissant méthodiquement des capitaux issus des marchés financiers traditionnels en exposition au BTC, l’entreprise agit comme un proxy institutionnel à effet de levier de l’adoption du Bitcoin.

Au 19 janvier, le bilan de Strategy reflète non seulement une ampleur exceptionnelle, mais aussi une constance stratégique, alors que le Bitcoin entre dans une phase de maturité de plus en plus institutionnelle.