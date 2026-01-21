iPhone 18 Pro : la dernière fuite confirmée par un ancien analyste réputé

L’analyste historique des écrans Ross Young apporte aujourd’hui son soutien à une nouvelle fuite concernant le design de la façade de l’iPhone 18 Pro.

Une Dynamic Island réduite, mais toujours présente

Dans un nouveau message publié sur X, l’ancien vice-président de Counterpoint Research explique que les informations récemment partagées par le leaker chinois Instant Digital correspondent exactement à ce qu’il évoquait déjà dans un rapport l’an dernier.

Dès juin 2025, Ross Young indiquait que certaines parties du système Face ID passeraient sous l’écran sur les modèles iPhone 18 Pro, tout en précisant que des éléments visibles resteraient présents. En clair, la Dynamic Island ne disparaîtrait pas, mais serait plus compacte que sur les iPhone 14 Pro jusqu’aux iPhone 17 Pro.

Le rôle précis des capteurs Face ID

C’est précisément ce qu’affirme Instant Digital aujourd’hui. Selon lui, seul l’illuminateur infrarouge (IR flood illuminator) serait déplacé sous l’écran, dans la partie supérieure gauche. En revanche, le projecteur de points, la caméra infrarouge et la caméra frontale resteraient intégrés au sein d’une Dynamic Island réduite et centrée.

Un autre leaker chinois a depuis confirmé cette version, qui correspond également aux informations rapportées l’an dernier par Bloomberg, renforçant la crédibilité de ce scénario.

Une version qui contredit un autre rapport récent

Cette confirmation va toutefois à l’encontre d’un récent rapport de The Information, dans lequel Wayne Ma affirmait qu’Apple déplacerait la caméra frontale dans le coin supérieur gauche de l’écran, entraînant la disparition complète de la Dynamic Island au profit d’un simple poinçon.

À la lumière des nouvelles précisions, il semble de plus en plus probable que les informations issues des sources de Wayne Ma aient été mal interprétées ou partiellement traduites, notamment en raison d’une compréhension incomplète du fonctionnement des composants Face ID placés sous l’écran.

Un lancement attendu en septembre

Apple devrait présenter officiellement les iPhone 18 Pro en septembre, date à laquelle le design définitif de la façade et l’évolution de la Dynamic Island seront enfin confirmés.