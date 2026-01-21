Apple peut toujours proposer App Tracking Transparency sur iPhone en France, selon un juge

Un juge à Paris a décidé cette semaine de ne pas suspendre la fonctionnalité App Tracking Transparency d’Apple en France, selon le journal La Tribune.

Dans une déclaration transmise à la publication, Apple a indiqué se féliciter de la décision du tribunal et a confirmé qu’elle continuerait à soutenir des protections fortes en matière de confidentialité pour les utilisateurs.

Une décision judiciaire favorable à Apple

L’an dernier, Apple avait écopé d’une amende de 150 millions d’euros infligée par l’Autorité de la concurrence française. Le régulateur estimait alors que la mise en place d’App Tracking Transparency constituait un abus de position dominante, pénalisant injustement les développeurs tiers ainsi que les annonceurs.

Cette nouvelle décision judiciaire marque donc un répit important pour Apple, en lui permettant de continuer à proposer cette fonctionnalité sur le territoire français.

App Tracking Transparency, au cœur du débat

Depuis la sortie d’iOS 14.5 en avril 2021, Apple impose aux applications de demander l’autorisation explicite des utilisateurs avant de suivre leur activité à travers d’autres apps et sites web à des fins de publicité personnalisée.

Lorsque l’utilisateur choisit l’option Demander à l’app de ne pas suivre, l’application concernée ne peut plus accéder à l’identifiant publicitaire de l’appareil. Cette mesure renforce la protection de la vie privée, mais de nombreux annonceurs affirment qu’elle a fortement affecté leurs revenus.

Une pression réglementaire toujours présente en Europe

L’an dernier, Apple avait averti qu’elle pourrait être contrainte de supprimer App Tracking Transparency dans l’Union européenne, en raison de pressions réglementaires émanant notamment de la France, de l’Italie, de l’Allemagne, de la Pologne, ainsi que de la Commission européenne.

Pour l’instant, la fonctionnalité restera bien active en France, à la suite de cette décision favorable à Apple, même si le contexte réglementaire européen reste étroitement surveillé par l’entreprise.