iPhone Air : une mise à jour mineure attendue cette année selon un leaker

Apple lancerait bien un iPhone Air de deuxième génération cette année, malgré plusieurs rapports affirmant que le modèle aurait été repoussé à 2027. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker Weibo connu sous le nom de Fixed Focus Digital.

Un lancement toujours prévu à l’automne

Reprenant une affirmation déjà faite fin 2025, le leaker indique que les retours en provenance des chaînes de production suggèrent toujours un lancement de l’iPhone Air 2 à l’automne. Celui-ci interviendrait logiquement aux côtés des iPhone 18 Pro et d’un iPhone pliable très attendu.

Selon ses propos, les évolutions seraient très limitées, au point de qualifier cet iPhone Air de deuxième génération de mise à jour de routine, sans changements majeurs par rapport au modèle actuel.

Des informations contradictoires avec les rapports précédents

Cette rumeur va toutefois à l’encontre d’un rapport publié en novembre par The Information, selon lequel Apple aurait décidé de repousser l’iPhone Air nouvelle génération à 2027 en raison de ventes décevantes. Un second article du même média indiquait qu’Apple profiterait de ce délai pour travailler sur une refonte plus ambitieuse, intégrant notamment un second appareil photo arrière, un poids réduit, un système de refroidissement par chambre à vapeur et une batterie de plus grande capacité.

La position nuancée de Bloomberg

Peu après la publication de ces rapports, Bloomberg et son journaliste Mark Gurman avaient apporté un éclairage différent. Selon ses sources, l’iPhone Air 2 n’aurait jamais été prévu pour 2026, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas réellement eu de retard.

« Le fait qu’Apple ait nommé l’appareil iPhone Air (et non iPhone 17 Air) montrait clairement qu’Apple ne souhaitait pas l’associer à un cycle de sortie annuel », expliquait alors Gurman.

Il estime qu’un iPhone Air légèrement rafraîchi pourrait arriver au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e, dans le cadre de la nouvelle stratégie de lancement échelonné d’Apple. D’après ses sources, le principal changement concernerait le passage à une puce gravée en 2 nanomètres, afin d’améliorer l’autonomie, plutôt qu’une refonte structurelle importante.

Un scénario encore incertain

Un lancement de l’iPhone Air dès cet automne reste donc possible, mais les rapports précédents fragilisent la crédibilité de cette nouvelle affirmation. À noter toutefois que Fixed Focus Digital s’est déjà montré fiable par le passé, notamment en révélant à l’avance le nom iPhone 16e avant son annonce officielle.