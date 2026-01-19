TikTok renforce la vérification de l’âge des utilisateurs en Europe

TikTok renforce ses contrôles d’âge en Europe face à la pression croissante des régulateurs. Dans les prochaines semaines, le réseau social activera de nouveaux systèmes de détection dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse, afin d’identifier et de bloquer les utilisateurs de moins de 13 ans.

Le dispositif repose sur une analyse automatisée des profils et comportements. Si l’algorithme soupçonne qu’un compte appartient à un mineur, une alerte est transmise à un modérateur spécialisé, qui décide de suspendre ou non l’accès.

Cette approche s’ajoute aux mécanismes existants : tout modérateur peut signaler un doute sur l’âge, et les utilisateurs peuvent eux-mêmes rapporter des comptes suspects. Les personnes concernées disposent de recours pour contester une suspension, via pièce d’identité, autorisation bancaire ou estimation d’âge par selfie, même si cette dernière méthode présente certaines limites.

Six millions de comptes supprimés chaque mois

TikTok affirme supprimer déjà 6 millions de comptes de mineurs chaque mois dans le monde. L’entreprise reconnaît qu’il n’existe pas de solution unique pour confirmer l’âge tout en respectant la vie privée et privilégie donc une approche multi-niveaux testée pendant un an en partenariat avec son régulateur européen.

Ce renforcement arrive alors que le débat sur l’accès des jeunes aux réseaux sociaux s’intensifie. L’Australie a récemment interdit l’usage des plateformes aux moins de 16 ans, entraînant de nombreuses suppressions de comptes. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage des mesures similaires, et en France, Emmanuel Macron a annoncé son intention de limiter l’accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. TikTok anticipe ainsi ces futures obligations légales pour se conformer aux régulations à venir.