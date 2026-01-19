Streaming : Netflix leader en 2025, Apple TV+ signe la plus forte progression

JustWatch vient de publier son dernier rapport sur les parts de marché de la VOD en France. Il reflète les préférences en matière de streaming entre le 1ᵉʳ octobre 2025 et le 31 décembre 2025, ainsi que l’évolution annuelle des plateformes les plus conséquentes.

Ces informations sont basées sur l’engagement de millions d’utilisateurs français à travers les plateformes de JustWatch, offrant une vue détaillée de l’évolution du paysage du streaming en France.

Netflix a donc dominé le marché français du streaming au quatrième trimestre 2025 et durant toute l’année avec des avances plus ou moins légères sur Prime Video au fil des mois.

Disney Plus est éternel troisième, séparé de Netflix de 4 pourcent d’écart durant la fin d’année 2025. Apple TV+, Canal+ et HBO Max complètent le top 6 très disputé, les autres plateformes se disputant une part de marché réduite.

Les Parts de marché du streaming au quatrième trimestre 2025

En France, Netflix et Prime Video sont au coude à coude avec 2% d’écart au quatrième trimestre 2025. Disney+ suit avec 20% de parts de marché, complétant un trio de tête qui, ensemble, commande près de 70 % de l’intérêt pour le streaming en France sur JustWatch.

Apple TV+, HBOMax et Canal + constituent un milieu de gamme compétitif avec respectivement 11%, 8% et 7% de parts de marché, tandis que Paramount+ se place juste derrière Canal+ détenant une part plus modeste du gâteau.

Évolution des parts de marché en 2025

En 2025, Netflix, Prime Video et Canal+ ont tous enregistré des tendances à la baisse la majeure partie de l’année. Disney+, Apple TV+, HBO Max et Paramount+ fut quant à eux sur une pente globalement ascendante de janvier à décembre.

Netflix et Prime Vidéo

Les deux éternels compétiteurs ont perdu respectivement 4 et 3 points de pourcentage (pp) entre janvier et décembre 2025 donc 1pp en moyenne durant le dernier trimestre de l’année.

Disney+ et Apple TV+

Disney+ a souffert d’une baisse de 2pp en 2025 demeurant aux alentours des 20% de part de marché. Apple TV+, quant à lui, a enregistré la hausse la plus importante, gagnant 5pp entre début et fin 2025 creusant doucement l’écart avec Disney+. Son ascension la plus significative a été observée entre le premier et le deuxième trimestre ainsi qu’entre le troisième et le dernier trimestre.

HBO Max et Canal+

HBO Max a maintenu son évolution à la hausse, environ 3 pp le sépare de janvier 2025 à décembre 2025. Canal+ n’a pas été aussi chanceux, la plateforme observe la plus grande baisse de popularité parmi les utilisateurs de JustWatch. En effet, le géant français a cédé sa place de quatrième à Apple TV+ en perdant plus de 4pp.

Paramount+

Paramount+ a enregistré une belle progression d’approximativement 4pp, la plateforme prend de plus en plus ses marques en France en se présentant comme compétiteur direct de Canal+ et HBO Max.

Les contenus les plus performants par plateforme en 2025 etles tendances attendues pour 2026

En décembre 2025, JustWatch avait publié son rapport annuel faisant état des tendances streaming observées durant l’année et les prédictions pour l’année à venir basées sur les données de popularité de JustWatch.

Voici les informations clés par plateforme issues de ce rapport :

Les retrouvailles du public avec Mercredi, Squid Game et Stranger Things ont permis à Netflix de réaffirmer sa position de leader sur le marché. Les nouvelles entrées comme The Electric State, Frankenstein et Le Murder Club du jeudi ne sont également pas passées inaperçues. En

2026, les fans attendent déjà le retour de la Chronique des Bridgerton et l’ultime saison d’Outer Banks.

Chez Prime Vidéo, The Day of the Jackal et McWalter se sont démarqués en 2025. En 2026, la saison 5 de The Boys est attendue tout comme le retour d’Euphoria.

Chez Disney+, Alien : Earth est arrivé à se placer dans les sommets des classements depuis sa sortie. Alors que côté film Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 a réussi à briller après la sortie de sa suite en salles. En 2026, on pourra retrouver The Bear pour une nouvelle saison ainsi qu’American Horror Story.

The Last of Us et The White Lotus ont contribué au succès d’HBO Max en 2025. Aujourd’hui, c’est The Pittque les fans regardent.

Apple TV+ nous a offert Séverance et The Gorge qui ont su se placer assez rapidement dans les classements de popularité. Pluribus est cependant leur succès le plus récent. La série domine les Streaming Charts depuis déjà plusieurs semaines.

Canal+ s’est distingué par sa diffusion de Dexter : Résurrection et Séverance.

Pour finir, Paramount+ s’impose avec MobLand. La nouvelle saison de From est déjà attendue pour 2026.