Relais Colis confirme un piratage avec vol de données personnelles

es cyberattaques se multiplient en France et Relais Colis vient à son tour de confirmer avoir été victime d’un incident de sécurité ayant entraîné la fuite de données personnelles de clients. L’entreprise a informé les personnes concernées par e-mail, mais cette communication a elle-même posé problème : les adresses électroniques de nombreux destinataires ont été placées en copie visible, exposant ainsi une liste d’e-mails à des tiers.

Dans son message, Relais Colis explique qu’un incident informatique a touché l’un de ses prestataires techniques. Un accès non autorisé à certains systèmes a permis à des attaquants de consulter et d’extraire des données. Dès la détection des faits, des mesures correctives ont été mises en œuvre afin de limiter l’impact, sécuriser l’infrastructure concernée et renforcer les dispositifs de protection existants.

Informations compromises

Les informations compromises concernent les noms, prénoms, adresses e-mail et numéros de téléphone des clients. L’entreprise précise toutefois qu’aucune donnée bancaire, aucun mot de passe ni information de paiement n’a été exposé lors de cette attaque.

Conformément aux obligations légales, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été informée. Relais Colis appelle également à la vigilance face aux tentatives de phishing. Les clients sont invités à redoubler d’attention concernant les appels, SMS ou e-mails suspects, notamment ceux se faisant passer pour des services de livraison.

Cette affaire intervient alors qu’un hacker affirmait récemment détenir jusqu’à 10 millions de lignes de données liées à Relais Colis, un chiffre que l’entreprise n’a pas confirmé.