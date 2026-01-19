PlayStation, Xbox et Nintendo collaborent pour améliorer la sécurité des joueurs

Sony, Microsoft et Nintendo resserrent leur coopération face aux dérives en ligne et à la toxicité dans le jeu vidéo. Dans un communiqué commun, les trois constructeurs annoncent une mise à jour de leurs principes de sécurité partagés, lancés en 2020. Cette révision tient compte des évolutions technologiques récentes et des nouveaux usages, avec une attention renforcée portée à la protection des mineurs.

La stratégie actualisée repose sur trois axes majeurs. Le premier concerne la prévention. PlayStation, Xbox et Nintendo souhaitent faciliter l’accès aux outils de contrôle parental en les rendant plus visibles, que ce soit sur leurs plateformes, en magasin ou via leurs services d’assistance. L’objectif est de permettre aux familles de mieux comprendre les règles de conduite et d’adapter l’expérience de jeu aux besoins de chaque foyer.

Conception plus transparente

Les plateformes mettent également l’accent sur une conception plus transparente des produits, afin de favoriser des interactions simples, intuitives et respectueuses. La mise en avant proactive des règles communautaires doit permettre d’anticiper et de limiter les comportements nuisibles.

Un cadre commun pour plus de sécurité

Le second pilier repose sur la coopération élargie avec d’autres acteurs du secteur et des organisations spécialisées, comme la Tech Coalition, le Family Online Safety Institute ou les organismes PEGI et ESRB. Les trois groupes participent aussi à des programmes de lutte contre l’exploitation des mineurs, notamment via le partage de signaux technologiques.

Enfin, en matière de responsabilité, ils réaffirment une politique de sanctions graduées pouvant aller jusqu’au bannissement, ainsi qu’un signalement systématique aux autorités en cas de faits graves. Cette approche combine désormais modération humaine et outils automatisés pour traiter plus efficacement les incidents signalés.