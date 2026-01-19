L’iPhone pliable d’Apple utiliserait du liquidmetal et un titane amélioré

Apple prévoirait d’utiliser du liquidmetal avancé et de nouveaux alliages de titane pour la conception de son tout premier iPhone pliable, selon de récentes informations issues de la chaîne d’approvisionnement.

Une charnière en liquidmetal pour plus de durabilité

D’après l’utilisateur yeux1122 sur Naver, citant une source spécialisée dans les matériaux, la charnière de l’iPhone pliable d’Apple serait fabriquée en liquidmetal un matériau dit amorphe que Apple étudie depuis plus de quinze ans.

Le châssis principal de l’appareil reposerait quant à lui sur un titane revu et corrigé, capable d’offrir une meilleure résistance tout en réduisant le poids total, à surface équivalente par rapport aux cadres en titane utilisés jusqu’à présent sur les iPhone.

Une relation ancienne entre Apple et le liquidmetal

L’intérêt d’Apple pour le liquidmetal remonte à un accord signé en 2010 avec Liquidmetal Technologies. Cet accord accordait à Apple une licence exclusive, mondiale et perpétuelle pour exploiter cette technologie dans le domaine de l’électronique grand public.

À partir de cette période, Apple a commencé à utiliser le liquidmetal pour de petites pièces d’iPhone et d’iPad, comme l’outil d’éjection de carte SIM. Malgré plusieurs renouvellements et extensions de cet accord au fil des années, le matériau s’est révélé difficile à industrialiser à grande échelle, ce qui explique son absence jusqu’ici dans des composants structurels majeurs.

Néanmoins, le liquidmetal est régulièrement réapparu dans les brevets et rumeurs liés à Apple, laissant entendre un intérêt persistant pour ses propriétés uniques.

Pourquoi le liquidmetal est idéal pour un appareil pliable

Le liquidmetal ne possède pas de structure cristalline, ce qui lui confère une résistance élevée, une excellente capacité à reprendre sa forme et une forte tolérance aux contraintes mécaniques répétées. Ces caractéristiques en font un candidat idéal pour les charnières et pièces mobiles, un point critique dans le cas d’un smartphone pliable, où la durabilité du mécanisme est essentielle.

Apple a d’ailleurs souvent évoqué ce matériau dans des brevets liés aux charnières, en particulier pour des appareils pliables, où la résistance à la fatigue et l’élasticité sont des atouts déterminants.

Un titane optimisé pour réduire le poids

Pour le corps de l’appareil, le titane offre déjà un excellent rapport résistance/poids par rapport à l’aluminium ou à l’acier inoxydable. Toutefois, un design pliable impose des contraintes supplémentaires, notamment en raison de la taille plus importante de l’appareil et de la gestion du poids autour de la charnière.

Apple travaillerait ainsi sur une évolution de l’alliage de titane et du procédé de fabrication, afin d’augmenter la solidité tout en allégeant la structure. L’iPhone pliable serait le quatrième iPhone en titane conçu par Apple, ce qui lui aurait permis d’affiner progressivement la composition de l’alliage selon des besoins très spécifiques.

Ce que l’on sait déjà sur l’iPhone pliable

Le premier iPhone pliable d’Apple devrait être présenté à l’automne, en même temps que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Les rumeurs évoquent un design pliable de type livre, avec un écran interne d’environ 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une dalle sans pli visible, la puce A20, le modem C2 conçu par Apple, deux caméras arrière, Touch ID, et d’autres nouveautés encore.