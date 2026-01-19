L’iPhone 18 Pro devrait intégrer un écran LTPO+ avec Face ID sous l’écran

Alors que la plupart des sources s’accordent sur l’arrivée de Face ID sous l’écran sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, des divergences persistent quant à l’impact de ce changement sur la Dynamic Island.

Une Dynamic Island plus compacte ?

Dans un message publié sur le réseau social X, le compte ShrimpApplePro affirme que la Dynamic Island serait plus courte sur les modèles iPhone 18 Pro. Cette évolution serait liée au déplacement de certains composants de Face ID sous l’écran.

Selon cette source, seules la caméra frontale et la caméra infrarouge de Face ID resteraient visibles. ShrimpApplePro a déjà partagé par le passé des informations exactes sur des produits comme l’iPhone 15 Pro ou l’Apple Watch Series 9, même si ses fuites ne se sont pas toujours révélées fiables. Comme souvent, ces premières rumeurs doivent donc être prises avec prudence.

Des rumeurs contradictoires sur l’emplacement de la caméra

Le mois dernier, The Information indiquait que la caméra frontale serait déplacée dans le coin supérieur gauche de l’écran sur les iPhone 18 Pro. Le média précisait que ce changement permettrait de supprimer complètement l’encoche en forme de pilule, laissant entendre la disparition de la Dynamic Island.

À l’inverse, ShrimpApplePro estime que la Dynamic Island continuerait d’exister, mais dans un format réduit. La chaîne YouTube Front Page Tech a d’ailleurs publié un concept montrant une caméra frontale et une Dynamic Island plus petite, toutes deux situées dans le coin supérieur gauche, même s’il pourrait simplement s’agir d’une combinaison de plusieurs rumeurs distinctes.

Face ID sous l’écran et nouvelle technologie LTPO+

Malgré ces incertitudes sur le design exact, une chose semble de plus en plus probable : Face ID sous l’écran devrait enfin devenir réalité cette année.

Le média sud-coréen ETNews a rapporté, via Jukan, que les iPhone 18 Pro utiliseraient une technologie infrarouge sous l’écran fournie par Samsung, ouvrant la voie à l’intégration complète de Face ID sous la dalle.

Le rapport évoque également l’adoption d’un écran LTPO+, une évolution de la technologie LTPO actuelle utilisée sur la gamme iPhone 17. Cette nouvelle version serait plus économe en énergie, ce qui devrait se traduire par une meilleure autonomie.

Une présentation attendue en septembre

Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro en septembre. D’ici là, les rumeurs autour de Face ID sous l’écran et de l’avenir de la Dynamic Island devraient se préciser, permettant d’y voir plus clair sur le design final de ces nouveaux modèles.