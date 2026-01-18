L’accord Apple-Google autour de Gemini pourrait atteindre 5 milliards de dollars

Le nouvel accord annoncé entre Apple et Google, visant à utiliser les modèles Gemini pour Siri et Apple Intelligence, pourrait représenter jusqu’à 5 milliards de dollars, selon l’estimation d’un analyste.

Un contrat cloud de plusieurs milliards de dollars

Selon le Financial Times, l’accord est structuré comme un contrat de cloud computing dans lequel Apple verserait plusieurs milliards de dollars à Google sur la durée. L’information cite une source proche du dossier.

Gene Munster, analyste chez Deepwater Asset Management, évalue pour sa part la valeur du contrat à environ 5 milliards de dollars pour Google.

Un parallèle avec l’accord historique sur la recherche Google

Cet accord rappelle fortement celui conclu il y a une vingtaine d’années, lorsque Google est devenu le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Ce partenariat avait fini par représenter environ 20 milliards de dollars par an pour Apple.

Apple explique avoir choisi Google, estimant que sa technologie offre « la base la plus performante » pour ses Apple Foundation Models.

Quel avenir pour l’intégration de ChatGPT

L’accord Gemini soulève toutefois des questions sur l’avenir de l’intégration de ChatGPT, présente dans Apple Intelligence depuis 2024. Apple affirme que le partenariat avec Google n’a aucun impact sur ChatGPT, mais Gene Munster se montre sceptique quant à sa pérennité.

« Je pense que l’intégration de ChatGPT va finir par s’éteindre… avoir deux grands modèles, compte tenu des économies d’échelle, n’a pas beaucoup de sens pour Apple », a-t-il déclaré au Financial Times.

Une source proche de OpenAI a indiqué au journal que l’entreprise avait délibérément choisi de ne pas devenir le fournisseur de modèles personnalisés d’Apple à l’automne dernier, préférant se concentrer sur le développement de son propre appareil matériel.

Ce projet est piloté par Jony Ive, recruté par OpenAI en mai 2024, un choix qui aurait pu refroidir Apple sur l’idée d’un partenariat plus étroit avec OpenAI.

Un investissement mesuré face à la course mondiale à l’IA

Malgré un montant potentiel de 5 milliards de dollars, l’accord avec Gemini reste relativement prudent comparé aux investissements massifs réalisés par d’autres acteurs du secteur.

Google, Microsoft, Amazon et Meta ont engagé des centaines de milliards de dollars dans de nouveaux centres de données dédiés à l’IA depuis le lancement de ChatGPT en 2022. Apple, de son côté, maintient ses investissements en infrastructures physiques autour de 3 % de son chiffre d’affaires, selon l’analyse du Financial Times.

Pour l’exercice 2025, Apple a consacré 12,7 milliards de dollars aux dépenses immobilières, industrielles et d’équipements, contre environ 90 milliards de dollars attendus chez Google sur la même période.

Un ancien dirigeant d’Apple cité par le journal estime que l’accord avec Google est « une conséquence nécessaire de la décision d’Apple de ne pas investir massivement dans l’IA comme ses concurrents ».

Le calendrier pour le nouveau Siri

La nouvelle génération de Siri, reposant notamment sur Gemini, devrait être dévoilée avec iOS 26.4, une mise à jour attendue en mars ou avril pour le grand public.