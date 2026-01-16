MacBook Pro OLED : le lancement se rapproche avec le démarrage de la production des dalles

Le développement du MacBook Pro OLED tant attendu par Apple a franchi une nouvelle étape ce mois-ci, avec la mise en service de la ligne de production de nouvelle génération chargée de fabriquer ses écrans.

Selon les informations disponibles, Samsung Display devrait produire les dalles destinées au MacBook Pro. Le fournisseur sud-coréen a massivement investi dans une ligne OLED de génération 8.6, située sur son campus d’Asan, en Corée du Sud.

Une production OLED pensée pour les ordinateurs portables

Les usines OLED de génération 8.6 utilisent des substrats en verre beaucoup plus grands que ceux employés pour les écrans de smartphones. Cette approche permet de découper plusieurs dalles de taille ordinateur portable à partir d’une seule plaque, améliorant les rendements et réduisant les coûts, un point clé si Apple souhaite remplacer le mini-LED par l’OLED sur le MacBook Pro.

Cette ligne de production est conçue pour des dalles OLED rigides, reposant sur des backplanes TFT à oxyde et des structures OLED tandem avancées. Ces technologies sont mieux adaptées aux ordinateurs portables et offrent une luminosité plus élevée, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie supérieure par rapport aux panneaux OLED à empilement simple.

La production aurait déjà commencé selon les sources coréennes

D’après le compte yeux1122 sur le blog Naver, Samsung aurait désormais commencé la production des dalles issues de cette nouvelle ligne. Cela suggère qu’Apple et les autres clients ont finalisé les phases de qualification et de tests de fiabilité, ouvrant la voie à une intégration prochaine dans des produits commerciaux.

Un MacBook Pro OLED tactile et plus fin

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier MacBook Pro OLED d’Apple devrait également intégrer un écran tactile, une information confirmée par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Celui-ci indique également que les futurs modèles adopteront des châssis plus fins et plus légers.

Apple chercherait ainsi à proposer le MacBook Pro le plus fin possible, sans compromis sur l’autonomie ou les fonctionnalités majeures, un équilibre stratégique pour cette nouvelle génération haut de gamme.

Un nouveau design avec caméra intégrée au poinçon

Les MacBook Pro OLED de 14 pouces et 16 pouces repensés devraient aussi intégrer une caméra frontale logée dans un poinçon en haut de l’écran. Celui-ci pourrait prendre la forme d’une découpe en pilule, rappelant la Dynamic Island de l’iPhone, en remplacement de l’encoche actuellement utilisée sur les MacBook Pro.

Une puce M6 attendue pour fin 2026 ou début 2027

Selon Mark Gurman, ces nouveaux MacBook Pro seraient équipés de puces M6 et viseraient un lancement fin 2026 ou début 2027. Cette sortie interviendrait après l’arrivée attendue, dans les prochains mois, des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Même s’il serait inhabituel pour Apple de lancer deux mises à jour du MacBook Pro sur une même année, un précédent existe. En 2023, Apple avait déjà renouvelé la gamme deux fois, d’abord avec les puces M2 Pro et M2 Max en janvier, puis avec les M3, M3 Pro et M3 Max à l’automne.