L’iPhone 18 Pro attendu plus tard cette année avec ces nouveautés majeures

Alors que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ne sont pas attendus avant environ huit mois, de nombreuses rumeurs crédibles permettent déjà d’esquisser leurs principales évolutions.

À ce stade, douze nouvelles fonctionnalités sont régulièrement évoquées pour les futurs modèles Pro, selon les informations disponibles en janvier 2026.

Un design familier, mais affiné

Apple devrait conserver le design général introduit avec les générations précédentes, avec des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces et un bloc photo arrière à trois capteurs logés dans un plateau surélevé.

Des ajustements seraient toutefois prévus à l’arrière, notamment une évolution du Ceramic Shield, qui pourrait adopter un aspect plus givré, tout en restant compatible avec la recharge MagSafe.

Face ID sous l’écran et caméra déplacée

L’une des évolutions les plus marquantes serait l’arrivée de Face ID sous l’écran, une technologie évoquée par plusieurs sources distinctes.

En parallèle, la caméra frontale serait déplacée dans le coin supérieur gauche de l’écran, ce qui pourrait permettre de réduire fortement, voire de faire disparaître, la Dynamic Island telle qu’on la connaît aujourd’hui.

De nouvelles capacités photo avancées

Apple prévoirait une ouverture variable sur au moins un des capteurs photo arrière, une première sur iPhone. Cette technologie offrirait un meilleur contrôle de la profondeur de champ et une meilleure gestion de la lumière selon les scènes.

Côté ergonomie, le bouton Camera Control serait simplifié, avec la suppression des gestes de glissement, afin de réduire les activations involontaires tout en conservant la détection de pression.

Une nouvelle génération de puces Apple

Les iPhone 18 Pro devraient embarquer la puce A20 Pro, gravée selon le procédé 2 nm de TSMC, accompagnée d’une nouvelle technologie de packaging. Cette combinaison viserait des gains significatifs en performances, en efficacité énergétique et en gestion thermique.

Pour la connectivité, Apple miserait sur un modem 5G/LTE conçu en interne, qu’il s’agisse du C1X ou du nouveau C2, afin de réduire encore sa dépendance aux fournisseurs externes.

Les modèles Pro pourraient également intégrer une puce réseau N1 ou plus récente, apportant le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le support du protocole Thread.

Satellite, autonomie et nouvelles couleurs

Parmi les fonctionnalités les plus ambitieuses figure la navigation web par satellite, qui irait bien au-delà des usages actuels limités aux situations d’urgence.

L’iPhone 18 Pro Max pourrait aussi être légèrement plus épais que l’iPhone 17 Pro Max, un choix qui s’expliquerait par l’intégration d’une batterie de plus grande capacité.

Enfin, Apple testerait de nouvelles options de couleurs, avec le bordeaux, le marron ou le violet actuellement à l’étude pour les modèles Pro.

Apple devrait présenter officiellement l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max en septembre, selon son calendrier habituel.