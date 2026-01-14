Smartphones : Apple domine le marché mondial en 2025 : 20% de parts, 10% de croissance

Apple s’est imposée comme leader mondial du marché des smartphones en 2025, avec 20 % de parts de marché et une croissance annuelle des livraisons de 10 %, la plus élevée parmi les cinq plus grandes marques, selon des données publiées par Counterpoint Research.

Un marché mondial en croissance pour la deuxième année consécutive

Les livraisons mondiales de smartphones ont progressé de 2 % sur un an en 2025, marquant la deuxième année consécutive de croissance. D’après Counterpoint Research, cette dynamique s’explique notamment par le recours accru aux solutions de financement, qui incitent les consommateurs à passer à des appareils premium, ainsi que par l’adoption croissante de la 5G dans les marchés émergents.

Derrière Apple, Samsung arrive en deuxième position avec 19 % de parts de marché et une croissance plus modérée de 5 %. Xiaomi conserve la troisième place avec 13 % de parts.

Le succès de l’iPhone 17 et la solidité de l’iPhone 16

« La croissance d’Apple en 2025 a été portée par l’élargissement de sa présence et par une demande en hausse dans les marchés émergents et intermédiaires, soutenue par un mix produit plus solide », explique Varun Mishra, analyste senior chez Counterpoint Research.

« La gamme iPhone 17 a rencontré un fort succès au quatrième trimestre après son lancement, tandis que l’iPhone 16 a continué d’afficher d’excellentes performances au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est ».

Un record historique au quatrième trimestre

Les performances d’Apple ont également été renforcées par le cycle de renouvellement des appareils initié pendant la pandémie, qui arrive à un point d’inflexion, avec des millions d’utilisateurs prêts à changer de smartphone. Selon le rapport, Apple a représenté à elle seule un quart des livraisons mondiales au quatrième trimestre 2025, un record historique sur un trimestre pour la marque.

Les inquiétudes liées aux droits de douane aux États-Unis ont certes poussé les fabricants à anticiper les expéditions au premier semestre, mais l’impact s’est révélé moins important que prévu, avec des effets limités sur les volumes du second semestre.

Des perspectives plus prudentes pour 2026

Les prévisions de Counterpoint Research pour 2026 sont toutefois plus réservées. « Le marché mondial des smartphones devrait ralentir en 2026 en raison des pénuries de DRAM et de NAND, ainsi que de la hausse des coûts des composants, les fabricants de puces privilégiant les centres de données dédiés à l’IA plutôt que les smartphones », indique Tarun Pathak, directeur de la recherche chez Counterpoint Research.

Le cabinet a ainsi révisé ses prévisions 2026 à la baisse de 3 %, même si Apple et Samsung devraient mieux résister que leurs concurrents, grâce à des chaînes d’approvisionnement plus robustes.